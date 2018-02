C'était également la reprise ce dimanche en Division 2. Fait marquant de cette 14e journée, la blessure de Frank Hoffmann ayant nécessité son évacuation par hélicoptère lors du match entre son équipe de Pratz/Rédange et Koerich.

Grosse frayeur au Pratz, Useldange dicte sa loi à Colmar-Berg

C'était également la reprise ce dimanche en Division 2. Fait marquant de cette 14e journée, la blessure de Frank Hoffmann ayant nécessité son évacuation par hélicoptère lors du match entre son équipe de Pratz/Rédange et Koerich.

Stupeur ce dimanche après-midi sur la pelouse du Pratz. Alors que Koerich vient d’inscrire son troisième but de la rencontre, deux joueurs de l’équipe locale se sont percutés dans un duel lors de l’action. Frank Hoffmann (27 ans) le défenseur central reste au sol, victime d’un coup à la nuque. Les autres joueurs présents sur la pelouse ainsi que les spectateurs comprennent immédiatement la gravité de ce choc mal placé. Un hélicoptère arrive rapidement pour évacuer Frank Hoffmann, resté conscient durant son transfert.



Par Thibaut Goetz

13 Kevin Marbe (en orange, AS Colmar-Berg) en retard sur Daniel Adam (Jeunesse Useldange). Photo: Stéphane Guillaume

Ce lundi les nouvelles étaient plutôt rassurantes concernant son état de santé. Patrick Wagner l’entraîneur de Pratz/Redange ne cachait pas son soulagement: «Frank est sorti de l’hôpital. Le coup qu’il a reçu dans la nuque lui a fait perdre la sensation de ses jambes, le médecin nous a expliqué que lorsqu’on reçoit ce genre de coup dans la nuque, le corps et les muscles se bloquent. Il doit porter bien sûr une minerve mais il a pu rentrer chez lui. Je l’ai eu au téléphone, il a toujours un gros mal de crâne, mais ça va mieux.»

Après une longue interruption, la rencontre a donc été stoppée à l’heure de jeu. Dès lors se pose la question, résultat entériné (1-3 pour Koerich) ou match à rejouer? Pour Patrick Wagner tout cela a peu d’importance après cet épisode qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques: «On a arrêté le match trente minutes, beaucoup de nos joueurs étaient choqués et ne voulaient pas reprendre, certains avaient les larmes aux yeux. Il y a un ou deux ans, un joueur avait fait une crise cardiaque et cela nous a rappelé ce mauvais souvenir. On verra ce que dira le tribunal fédéral pour savoir si le résultat est entériné, le plus important c’est que Kevin n’ait rien de grave.»



Au coude-à-coude avec Schieren, réduit au silence en raison des conditions météorologiques, Useldange n'a pas musardé pour distancer Colmar-Berg cinq buts à un. L'équipe de Rasim Kalabic met ainsi la pression sur le leader virtuel de la série 1.

En série 2, les deux premiers du classement campent sur leur position. Le Luna, tenu en échec à Moutfort (1-1) ne profite pas du faux pas de Remich-Bous freiné par Itzig (2-2).



ILS ONT DIT

Rasim Kalabic (après la victoire d’Useldange 1-5 à Colmar-Berg): «Je suis très content qu'on ait repris, c'était long cette pause sans football. On a gagné oui, mais en première mi-temps il y avait 1-1… Ils ont essayé quelque chose, après j'ai changé de tactique et on a opté pour la contre-attaque. J'ai fait rentrer des joueurs qui ont apporté de la vitesse et on a marqué. On est contents de cette première place, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé au club, on va essayer de tenir.»

Jean-Claude Kemmer (après la défaite de Colmar-Berg face à Useldange): «On a fait un très bon match jusqu'à la 66e le score était de 1-1 et sur une faute près du poteau de corner, on reçoit un rouge mérité. Useldange marque le 2-1 et on était cuit ensuite. C'est une équipe forte techniquement et avec un bon fond de jeu, notre combativité et notre mentalité étaient bonnes mais à 10 contre 11 ce n'était plus possible. On a un groupe jeune qui doit mûrir mais maintenant il va falloir marquer des points. Et je voudrais souhaiter à Daniel Adam d'Useldange un bon rétablissement.»

Patrick Macedo (buteur lors de la victoire 3-2 de Walferdange face au CeBra): «C'est un bon résultat pour bien démarrer dans cette deuxième partie de saison. On voulait reprendre cette phase retour comme on avait fini la phase aller, c'est-à-dire avec une victoire. Marquer des buts ça fait toujours plaisir, et à n'importe quel joueur, c'est un sentiment agréable d'avoir pu aider l'équipe, c'est encore meilleur.»

Sébastien Marrasco (après le nul 2-2 de Itzig à Remich): «C'est un beau résultat car c'est le leader en face. On aurait signé tout de suite avant le match pour un nul mais sur la physionomie du match, on n'a pas été avantagé par l'arbitre qui nous refuse un but. On a eu de bonnes et moins bonnes périodes, au final le match nul est logique. Mais c'est dommage ce but refusé en deuxième mi-temps et puis les quelques hors-jeu inexistants signalés à notre encontre. Ce n'est pas dans mes habitudes de dire ça mais l'arbitrage a faussé la qualité du jeu. On a fait un match solide, car Remich c'est vraiment complet. La préparation c'est une chose, la compétition une autre mais ce résultat nul est encourageant pour la suite.»