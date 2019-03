Dylan Groenewegen a remporté la deuxième étape de Paris - Nice entre Les Bréviaires et Bellegarde (163,5 km) ce lundi. Le Néerlandais signe son second succès. Jempy Drucker et Bob Jungels ont fini dans le premier peloton à 5" du sprinteur du Team Jumbo.

Groenewegen remet ça, Drucker et Jungels placés

(tof/AFP). Groenewegen a réglé au sprint un premier groupe de sept coureurs. Il a devancé l'Espagnol Ivan Garcia Cortina et le Belge Philippe Gilbert au terme des 163,5 kilomètres.

Le Colombien Egan Bernal, qui a terminé dans ce groupe, a grignoté une poignée de secondes à ses adversaires pour la victoire finale. Tout comme son coéquipier de la Sky, le Polonais Michal Kwiatkowski, désormais deuxième du classement général à 12'' de Groenewegen.

Bob Jungels, qui s'est toujours retrouvé dans le groupe de tête, a cédé un peu de terrain dans le final pour terminer à la 25e place à 5''. Jempy Drucker a lui fini 16e. Le troisième Luxembourgeois présent, Alex Kirsch, a lui lâché 2'01'' dans l'aventure après avoir joué à merveille son rôle d'équipier de John Degenkolb. Kirsch a fini 65e.



Plusieurs chutes se sont produites dans la plaine de la Beauce balayée par le vent. Elles ont provoqué l'abandon du Français Warren Barguil, melleur grimpeur du Tour 2017, et de l'Espagnol Gorka Izagirre, troisième l'an passé de Paris-Nice. Le Colombien Rigoberto Uran, deuxième du Tour de France 2017, s'est lui aussi retrouvé à terre.

Mardi, la troisième étape relie Cepoy (Loiret) à Moulins/Yzeure (Allier) au long d'un parcours de plaine de 200 kilomètres.