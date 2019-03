Dylan Groenewegen (Jumbo) a remporté ce mercredi la 53e édition des Trois Jours de La Panne, la deuxième édition réduite à un jour. Le Néerlandais a battu sur la ligne Fernando Gaviria et Elia Viviani alors que Bob Jungels, Alex Kirsch et Tom Wirtgen se sont mis au service de leurs leaders.

Groenewegen lance la «quinzaine sainte», les Luxembourgeois à la planche

Eddy RENAULD Dylan Groenewegen (Jumbo) a remporté ce mercredi la 53e édition des Trois Jours de La Panne, la deuxième édition réduite à un jour. Le Néerlandais a battu sur la ligne Fernando Gaviria et Elia Viviani alors que Bob Jungels, Alex Kirsch et Tom Wirtgen se sont mis au service de leurs leaders.

Dylan Groenewegen, double vainqueur d'étape sur Paris-Nice, s'est montré intraitable dans l'emballage final pour signer sa cinquième victoire de la saison. Malgré le travail de la formation Deceuninck, avec le travail de Bob Jungels à un peu plus de 2 km de l'arrivée, l'Italien Viviani a échoué dans sa quête de doublé et il a dû se contenter de la 3e place. Les Français Nacer Bouhanni et Justin Jules complètent le top 5.



«Je suis très content de cette victoire, surtout quand je vois qui je devance», a commenté le vainqueur du jour qui a porté à 40 ses victoires chez les professionnels.

Une chute, survenue à 11 km de l'arrivée, a quelque peu désorganisé le peloton et a surtout mis un terme aux espoirs de succès de garçons comme Jens Keukeleire, Mads Pedersen et Pascal Ackermann.

Ces Trois Jours de La Panne ont été marqués par l'échappée de six hommes qui sont partis peu après le départ (Sütterlin, Dewulf, Janssens, Leysen, Garel et Paasschens). Ils ont compté une avance de plus de quatre minutes, malgré une bonne collaboration, le regroupement général s'est produit à un peu moins de 9 km de la ligne.



Du côté des Luxembourgeois, Jungels a joué son rôle à la perfection et lancé Morkov-Viviani à un peu plus de 1 km de l'arrivée. Le champion national s'est finalement classé 49e à 1'04". Alex Kirsch a lui aussi joué les équipiers au sein de la Trek, il a fini 57e à 1'33" après avoir été retardé par la chute en tête de peloton à 11 bornes du but. Quant à Tom Wirtgen, il s'est mis au service de son équipe et a rallié l'arrivée en 125e position, à 6'29".



La Panne lance la traditionnelle «quinzaine sainte» qui mènera le peloton jusqu'au Tour des Flandres (7 avril). Ce jeudi, place à l'épreuve féminine comptant pour le WorlTour où on retrouvera Christine Majerus et Chantal Hoffmann.