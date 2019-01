Grevenmacher et Sanem se sont assuré les services d'un second renfort. Un défenseur pour les Mosellans et un joueur offensif pour le Club Sportif.

Grevenmacher et Sanem bouclent leurs emplettes

(ER) - Le CSG a terminé son marché. A l'instar de sa première recrue, l'attaquant belgo-congolais Joël Kudimbana (33 ans), les responsables du club mosellan se sont tournés vers la Belgique pour renforcer le groupe. Il s'agit de Rodrigo Villalba Teruel, un arrière gauche d'origine argentine de 27 ans qui faisait partie de l'effectif de Givry en Division 3 amateurs, l'équivalent de la D5 belge.

Du côté du CS Sanem, l'arrivée d'un second renfort a aussi été acté après le prêt d'André Maltez. Le club, qui occupe actuellement la 10e place de la série 2 avec 14 points, s'est assuré les services de Dylan Proietti. Un élément offensif de 23 ans qui a été formé à la Jeunesse.