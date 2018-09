Le CS Grevenmacher a réussi son départ en division 1. Après Schifflange, c’est Aspelt qui en a fait les frais: 4-1. Pour l’Union Sportive Berdorf-Consdorf, le déplacement à Aischdall n’aura été qu’une formalité avec à la clé un succès 7-3.

Grevenmacher et Berdorf-Consdorf régalent

4-1 le score préféré du CSG?

Par Andy Foyen

En deux matchs, Schifflange et Aspelt ont subi le même sort face à Grevenmacher: une lourde défaite 4-1. Cette fois-ci, ce sont Schott (7e et 59e), Reckovic (19e) et Cherif (62e) qui ont fait office de bourreaux. «La cohésion dans le groupe est très bonne. Pourtant on peut encore beaucoup mieux. On a peut-être gagné deux fois 4-1, mais la manière n’était pas présente. Bien sûr, il ne faut pas faire la fine bouche. L’objectif était de prendre six points et on les a», commente Luc Muller, l'entraîneur des Mosellans.



16 Carlos Fati prend le meilleur sur Jorge De Jesus et Davy De Sousa. Grevenmacher a pris la mesure d'Aspelt 4-1. Photo: Michel Dell’Aiera

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Carlos Fati prend le meilleur sur Jorge De Jesus et Davy De Sousa. Grevenmacher a pris la mesure d'Aspelt 4-1. Photo: Michel Dell’Aiera Duel musclé entre Maxime Schott et Davy De Sousa. Photo: Michel Dell'Aiera Luc Muller et Carlos Fati. Le CSG s'est offert une deuxième victoire de rang. Photo: Michel Dell'Aiera Ricardo De Freitas pressé par Ahmed Cherif. Photo: Michel Dell'Aiera Le gardien d'Aspelt Christophe Soares s'impose devant Maxime Schott. Photo: Michel Dell'Aiera Alberto Andrade à la lutte avec Ricardo De Freitas. Photo: Michel Dell'Aiera Duel msuclé entre Jorge De Jesus et Ahmed Cherif. Photo: Michel Dell'Aiera Christophe Soares soutenu par son capitaine Anis Mehovic. La solidarité n'est pas un vain mot chez les Red Boys d'Aspelt. Photo: Michel Dell'Aiera Ricardo De Freitas tente de déborder Alberto Andrade. Photo: Michel Dell'Aiera Rui Manuel Forte semble songeur. Aspelt n'a récolté qu'un point après deux journées. Photo: Michel Dell'Aiera Anis Mehovic s'impose dans les airs. Photo: Michel Dell'Aiera Jorge De Jesus (Aspelt). Photo: Michel Dell'Aiera Ahmed Cherif prend le meilleur sur Davy De Sousa. Photo: Michel Dell'Aiera Kai Schmitz, l'arbitre de la rencontre. Photo: Michel Dell'Aiera Duel aérien entre Jorge De Jesus et Giuseppe Ferretti. Photo: Michel Dell'Aiera Gianluca Patrignani et Aspelt ont subi un premier revers à domicile face au CSG de Ahmed Cherif. Photo: Michel Dell'Aiera

Trois autres équipes ont obtenu deux victoires lors de leurs deux premiers matchs. Weiler-la-Tour a été impressionnant d’efficacité à Berbourg, 1-4 (voir le résumé de ce match en vidéo). Kayl-Tétange est venu à bout de Sanem, 0-2, tandis que Mondercange a infligé à l’ASL Porto sa deuxième défaite sur le score de 1-3.



Classement de la série 2

Le carton de la journée pour l’USBC

3-7 n’est définitivement pas un résultat courant en football. Rajoutez à ceci que c’est le promu, Berdorf-Consdorf qui a infligé cette correction à l’Alliance Aischdall, cela devient de la fiction. Et pourtant, c’est bien l’exploit qu’a réalisé le club du Mullerthal. «On a décidé de jouer le contre et la première occasion est directement rentrée. Cela a ensuite continué ainsi. On a eu toute la partie bien en main», résume Jacques Dummong, le président de l’USBC. L’efficacité offensive observée lors de la préparation semble donc se confirmer en championnat avec notamment les doublés d’Almeida et de Lopes et les réalisations de Djalo, Scholtes et Pinto.

Dans cette série 1, deux clubs seulement ont réalisé un sans-faute. Norden semble être passé maître dans l’art de retourner la situation. Mené 1-0 à Lorentzweiler, les Nordistes se sont à nouveau réveillés en deuxième mi-temps pour remporter la mise 1-2. Quant à Medernach, qui a confirmé un réalisme à toute épreuve, il s'est imposé 1-0 face à Useldange et signe le meilleur départ possible.

Classement de la série 1

Ils ont dit



Joao Texeira (Medernach): «Deux buts marqués avec à chaque fois une victoire, c’est un début de championnat idéal. Pourtant le match était très compliqué aujourd’hui. Notre équipe a été tactiquement très intelligente. Ils ont marqué au bon moment. Mais Useldange était aussi fort que nous.» Medernach - Useldange 1-0

Yvo Martins (Mersch): «L’engagement a fait surtout la différence. Bastendorf voulait gagner le match plus que nous. Ils sont entrés à cent pourcents dans les duels, tandis que nous ne sommes entrés qu’à 60 pourcents, ce qui n’était finalement pas suffisant.» Bastendorf - Mersch 2-0

Nuno De Almeida (Remich-Bous): «C’était un match compliqué avec beaucoup de duels. Après deux minutes, on a marqué le but. Par la suite, on a su gérer le match défensivement. On a encore eu quelques contres. C’était un match équilibré.» Bertrange - Remich-Bous 0-1

Jhemp Almeida (Weiler-la-Tour): «Nos deux adversaires ne manquaient pas de qualité. On a joué deux matchs compliqués. L’important c’était de réussir le début de la saison, ce que nous sommes parvenus à faire.» Berbourg - Weiler 1-4

Deux chiffres à retenir

2 – En quatre saisons, c’est seulement la deuxième fois que Weiler-la-Tour est parvenu à remporter les trois points à Berbourg. L’autre victoire avait été enregistrée la saison passée.

6 – Depuis le retour de Steinsel en division 1, Kehlen n’avait jamais enregistré la moindre victoire contre l’Alisontia. C’est à cette série de six matchs sans victoire que Kehlen vient de mettre un terme avec ce succès un but à zéro.

L'affiche à surveiller

Sporting Mertzig - Norden 02. Un duel de l’Ösling est toujours un match intéressant. Pour Norden, ce derby pourrait lui permettre de continuer son sans-faute. Pour Mertzig, il s’agira de lancer enfin sa saison, après une défaite et un match nul. Pour ne rien gâter, ces deux clubs accordent une grande confiance à leurs jeunes, de quoi attirer un grand nombre de spectateurs. Espérons que ce sera le cas ce dimanche 16 septembre!