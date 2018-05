Mener au score via un but de Zeimes (44e) n’aura servi à rien pour le pensionnaire de D2, Munsbach. Après une entame timide, Grevels a sorti les crocs (2-1). Un succès mérité synonyme de montée en D2.

Grevels inverse la tendance et fête sa promotion

Mener au score via un but de Zeimes (44e) n’aura servi à rien pour le pensionnaire de D2, Munsbach. Après une entame timide, Grevels a sorti les crocs. Sacrément même. L’attaquant C. Da Silva et le stopper Moreira (82e) ont matérialisé la domination de l’Excelsior (2-1). Un succès mérité synonyme de montée en D2.

Le match. Un ultime effort avant les vacances. Au terme de ce match de barrages, la reconduction du bail en D2 pour Munsbach ou l’exploit de monter (en D2) pour Grevels. L’enjeu est clair, la donne facile à comprendre. Le FCM s’approprie la demi-heure initiale, joue haut - il était fréquent de voir le petit Poucet être contraint à faire tourner le ballon dix mètres devant le grand rectangle pour repartir - sans parvenir à être concret dans le dernier geste.



Le centre-tir de Baio (11e) ne donne rien et le but de Sauber (20e) est annulé suite à un hors jeu de l’attaquant. Grevels souffre le martyr puis se félicite de l’opportunité manquée par Palma (28e). Le centre de Martins est parfait, la reprise en se jetant à deux mètres de la ligne de but est croquée par le numéro 19 et termine sa course… au-dessus de la barre transversale. Il s’agissait davantage de malchance que de maladresse.

L’Excelsior se reprend mais manque le 1-0

Dominé, le pensionnaire de D3 finit par équilibrer les échanges, se procure une double occasion (38e) sans en tirer profit. En position idéale à la hauteur du point de penalty, Da Silva Carlos manque de conviction au moment d’ajuster Cattazzo. Le ballon revient dans les pieds d’A. Alves Freire lequel se heurte au même Cattazzo, plutôt chanceux sur cette phase.

Le moment était venu pour Munsbach de prendre la direction des opérations. Cela s’est passé au meilleur moment. Juste avant le repos, un ballon mal dégagé sur un corner revient dans les pieds de Zeimes. Aux seize mètres, le stopper tente une demi-volée qui surprend tout le monde (1-0, 44e). Le début de la fin.

Mené, Grevels égalise et s’impose méritoirement

Avec un but d’avance, les Bleus avaient le beau rôle. Ils ont eu le… tort de se laisser dominer, de laisser leur adversaire se rebeller et le surclasser. Plus dure sera la chute avec cette défaite synonyme de descente en D3. L’égalisation signée C. Da Silva d’une jolie reprise de la tête (1-1, 64e) n’était que justice. 1-1, balle au centre alors qu’il reste une vingtaine de minutes à jouer. Les organismes souffrent, la tension est palpable, chaque équipe rêve d’inscrire le but victorieux avant les prolongations. À ce petit jeu, il s’agira de Grevels via le défenseur Moreira (2-1, 82e).

La note. 14/20. Franchement? C’était chouette. Personne ne s’est ennuyé. Le supporter de Munsbach n’a probablement pas le même avis. Son équipe s’est endormie à 1-0.

Le fait du match. À 0-0, Grevels s’est ménagé une double occasion cinq étoiles via Da Silva Carlos et A. Alves Freire. La manquer n’eut finalement aucune incidence.

L’homme du match. Bruno Ribeiro (20 ans). Intransigeant au poste de défenseur central, le roi du sliding tacle a choisi de monter en ligne sur un corner et sera au bon endroit pour conclure. En pivot, sa reprise fera mouche. Grevels peut le remercier.

Pierre Baldisseri (en bleu, FC Munsbach) en duel avec Wilton Alves (Excelsior Grevels). Le mot de la fin est revenu aux rouge et noir. Photo: Stéphane Guillaume

FC Munsbach - Excelsior Grevels 1-2

Stade Déckebierg à Koerich, excellente pelouse, arbitrage de M. Jahrmaerker assisté de MM. Muminovic et Skrijelj, 664 spectateurs. Mi-temps: 1-0.

Evolution du score: 1-0 Zeimes (44e), 1-1 C. Da Silva (64e), 1-2 Moreira (82e).

Corners: 3 pour Munsbach (2+1); 2 pour Grevels (1+1).

Cartons jaunes: Sauber (62e, faute par derrière) pour Munsbach; A. Alves Freire (28e, anti-jeu) pour Grevels.

MUNSBACH: Cattazzo; Fortes, Zeimes, Baskewitsch, Da Silva, Lehnertz, Baldisseri, Martins, Baio, Sauber (85e Lotti) Palma.

Joueurs non utilisés: Schwarmes, Georges, Lopes Lima et Gomes.

Entraîneur: Théo Malget.

GREVELS: Ya. Hansen, Da Silva Portilho, Huybrechts, Godinho, Moreira B., Alves Mendes, Alves Freire W., Alves Freire A., Da Silva Carlos (89e Pomponio), Moreira S., Heirandt (85e Tessaro).

Joueurs non utilisés: Conrad, Tomassini et Lopes.

Entraîneur: Yves Hansen.



ILS ONT DIT

Philippe Henri Huybrechts (capitaine de Grevels): «Encaisser avant le repos est toujours un mauvais scénario. Munsbach était mieux dans le jeu en première mi-temps même si nous avons eu une sacrée occasion pour marquer. Le groupe a eu la réaction qu’il fallait dès la reprise, commettant moins d’erreurs, moins de petites fautes. On a davantage joué en équipe et comme une équipe. L’égalisation a décuplé notre motivation. Nous avons produit du jeu. Monter en D2 après quatre ou cinq saisons en D3 est la meilleure chose qui pouvait arriver à Grevels.»

Pit Zeimes (joueur de Munsbach): «Le football se joue dans la tête. À 1-0, on a fait n’importe quoi. Nous n’avons plus joué en équipe. La consigne était d’essayer de marquer un second but et/ou de faire tourner le ballon pour exploiter une reconversion offensive. C’est tout le contraire qui s’est produit. C’est triste. Je félicite Grevels qui mérite sa victoire. J’ai marqué, en tant que défenseur central, mon septième but de la saison: est-ce normal? L’entraîneur Théo Malget a apporté de la rigueur, plein de bonne choses. D’un autre côté, la moitié de l’équipe quitte le club en fin saison. Certains joueurs se moquaient-ils du résultat? C’est possible. Je ne sais pas. Le club était armé pour vivre une saison tranquille en D2 et le voilà qui descend pour la deuxième fois de suite (D1-D2-D3). Il devra se décarcasser pour trouver de bons joueurs.»