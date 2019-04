Après un début de match réussi, le FC Metz n'a pas su accélérer ensuite et a concédé le partage des points avec Grenoble (1-1). La fête n'a pas eu lieu et il faudra être bien plus déterminé à Beauvais face au Red Star vendredi pour valider l'accession en Ligue 1.

Sport 4 min.

Grenoble retarde le retour du FC Metz en Ligue 1

Après un début de match réussi, le FC Metz n'a pas su accélérer ensuite et a concédé le partage des points avec Grenoble (1-1). La fête n'a pas eu lieu et il faudra être bien plus déterminé à Beauvais face au Red Star vendredi pour valider l'accession en Ligue 1.

Par Hervé Kuc



Le match et sa note. Une entame de partie enlevée de la part du FC Metz, le pied bien posé sur l’accélérateur et l’esprit entièrement tourné vers l’objectif de début de saison. La remontée en Ligue 1 n’avait pas tardé à prendre forme sur un centre de Delaine, mal repoussé par Camara le gardien grenoblois, et un ballon propulsé dans le but adverse par Niane (1-0, 9e).

Peu avant, l’attaquant messin, préféré à Diallo, avait profité d’une belle passe de la tête de Boulaya (3e) mais n’avait pas su être assez adroit pour mystifier Camara. Si Niane s’est effondré par deux fois dans la surface adverse (4e et 11e), Grenoble va refroidir l’ambiance de Saint-Symphorien en égalisant par l’intermédiaire de Sotoca (1-1, 20e) sur un service précis de Chergui.

Soudainement, le FC Metz a alors perdu son élan, sa vitesse et sa précision. La superbe chevauchée réalisée par Nguette (38e), mais très mal négociée par Niane et Cohade, va résumer la partie des Mosellans: élève sérieux mais pas assez appliqué et concentré. La seconde période va aussi perdre en intensité, en qualité et les hommes de Vincent Hognon vont être poussifs et désorganisés.

L’essai de Balliu (82e) de l’entrée de la surface adverse aurait pu offrir aux Messins leur ticket pour la Ligue 1, mais le ballon est venu flirter avec la barre transversale des hommes de Philippe Hinschberger. Le FC Metz ne méritait pas de vaincre ce mardi soir.

Il hérite d’un timide 10/20 et il devra être plus performant face au Red Star vendredi car le succès de Troyes face au Red Star (2-0) l’oblige encore à un petit effort pour revenir parmi l’élite (Metz compte 11 points d’avance sur les Troyens à 4 matchs de la fin du championnat).

Les joueurs et leur note. Oukidja (5/10) n’a eu qu’un mouvement à effectuer au cours de la première période: aller rechercher un ballon au fond de ses filets. Une soirée très frustrante à l’image de son interception étrange du pied (75e).

En défense, Balliu (5) s’est montré disponible sans toutefois réussir à apporter une plus-value offensive. Il a néanmoins envoyé une jolie frappe (82e) un brin au-dessus du but grenoblois. Sunzu (5) et Boye (5) n’ont pas été sereins et ils ont tous les deux été défaillants au marquage sur l’égalisation grenobloise. Delaine (7) a été le meilleur messin, preuve de la fébrilité offensive du jeu grenat. Il a enchaîné les montées sur son flanc gauche et s’est démené pour aller semer le trouble au sein de la défense grenobloise. Laurent Jans, lui, n'est pas entré en jeu.

Au milieu, Maïga (5) a souffert pour contrarier une formation iséroise bien organisée et cohérente. Cohade (5) n’a pas réussi sa meilleure prestation de la saison, il a perdu quelques ballons et a manqué d’énergie. Gakpa (5) s’est montré trop tendre pour prendre le jeu à son compte et il a attendu longtemps (75e) avant de distiller un bon ballon pour Nguette puis pour centrer fort devant le but (79e). Nguette (6) a offert une balle intéressante à Niane (30e) puis il a réussi une superbe chevauchée en solitaire (38e) mal négociée par ses partenaires. Son superbe geste technique (49e) prouve qu’il demeure un joueur précieux même si sa reprise face au but a fini dans les nuages (80e). Boulaya (4) avait bien entamé sa partition en servant Niane de la tête (3e). Trop peu pour sauver une performance très éloignée de ses véritables possibilités.

En attaque, Niane (5) a mal négocié un excellent service de Boulaya (3e) mais il a su pousser la balle dans le but grenoblois (9e). Il a essayé, glissé, tombé, il a aussi été bousculé et a fini par râler.

Fête reportée pour Marvin Gakpa, ici à la lutte avec Ibrehima Coulibaly. Photo: Michel Dell'AIera

Metz - Grenoble 1-1

Stade Saint-Symphorien, temps agréable, belle pelouse, arbitrage de M. Gaillouste, 14.307 spectateurs. Mi-temps: 1-1.

Evolution du score: 1-0 Niane (9e), 1-1 Sotoca (20e).

Cartons jaunes: aucun à Metz; Belvito (58e) et Sanusi (62e) à Grenoble.

METZ: Oukidja; Balliu, Sunzu, Boye, Delaine; Maïga, Cohade (cap.), Gakpa, Boulaya (67e Diallo), Nguette; Niane (77e Rivière).

Joueurs non entrés en jeu: Delecroix; Jans, Rivierez, Angban et Fofana.

GRENOBLE: Camara; Abou Demba, Gibaud, Coulibaly, Mombris; Sanusi, M’Changama, Sotoca (cap.), Grange (84e Pambou), Chergui; Belvito (78e Elogo).

Joueurs non entrés en jeu: Salles ; Bengriba, Ngoy, Boussaha et Jigauri.