Le FC Metz continue son parcours à vitesse forcée et son déplacement à Ajaccio ce vendredi en Ligue 2 (20h) se fera toutefois avec le plein de confiance. Vincent Hognon possède le choix des hommes pour revenir de Corse avec un résultat positif, avant de préparer le derby. Grégory Proment, à la tête de l’équipe réserve, fait le tour de la maison grenat.

Sport 4 min.

Grégory Proment: «Le FC Metz est armé pour contenir l’AC Ajaccio»

Propos recueillis par Hervé Kuc

Grégory, quelle analyse faites-vous de votre première partie de saison à la tête de l’équipe réserve du FC Metz (1er de Régional 1)?

Notre bilan n’est plutôt pas trop mal, puisque nous sommes en tête de notre groupe (33 points), et que nous possédons sept unités d’avance sur Forbach. L’objectif est clairement de retrouver le National 3 à la fin de la saison. Nous avons été éliminés en Coupe de Lorraine à Blainville, une équipe qui a mieux joué que nous et qui a fait valoir ses qualités physiques. Ce jour-là, je ne pouvais aligner les jeunes qui possèdent un statut professionnel, mais je ne veux en rien enlever le mérite à Blainville. Nous reprendrons la compétition le 9 février avec un déplacement à Champigneulles.

Comment se déroule votre travail au quotidien avec Olivier Perrin?

Je le connais peu en fait, puisque quand j’étais joueur, je venais juste d’intégrer le groupe des professionnels quand Olivier est arrivé. Il possède une philosophie de jeu qu’il est en train de mettre en place ici à Metz après son retour de Dakar. Maintenant, tout ne peut se faire en six mois. A Caen, mon ancien club, il nous a fallu trois ans pour tout réaliser. En tout cas, il faut que le Centre de formation grenat redevienne ce qu’il a été.

Vous avez fait venir Julien Jahier (38 ans) et, dernièrement Laurent Agouazzi (34), en provenance du Luxembourg. Quelles sont ou quelles vont être leurs fonctions?

Ils sont avant tout des joueurs à part entière de l’équipe réserve. Ils vont être mes relais à l’intérieur de l’effectif, et vont pouvoir être de bons tuteurs pour que les jeunes pousses qui sont avec eux puissent grandir bien et tranquillement. Je suis certain que leur expérience va être profitable au groupe.

Qu’avez-vous pensé de la performance des professionnels opposés à Monaco en Coupe de France (3-1)?

Pour la personne qui ne suit pas régulièrement le football, je suppose qu’il lui a été difficile de deviner qui évoluait en Ligue 1 et qui était en Ligue 2. Depuis le début de saison, l’équipe messine n’affiche que très peu de failles, elle est compacte et n’abandonne pas. J’ai pris du plaisir à les voir évoluer ainsi.

Après avoir muselé l'AS Monaco du Brésilien Rony Lopez en Coupe de France, Renaud Cohade (à g.) et Digbo Maiga (à dr.) se frottent à l'AC Ajaccio en Ligue 2 Photo: AFP

Comment analysez-vous la prestation de Gauthier Hein, très peu utilisé tant par Frédéric Antonetti que par Vincent Hognon?

Gauthier nous a fait gagner des matches avec l’équipe réserve, et je suis très content de le voir faire de même au niveau supérieur. C’est une très bonne personne. Il faut qu’il continue ainsi, il va provoquer une saine concurrence au sein de son équipe et les autres vont ainsi donner plus pour garder leur place. Ce sera une situation qui sera profitable au FC Metz. Quand on voit notre début de saison en Ligue 2, nos résultats et les joueurs qui composent notre milieu de terrain, il était compliqué pour Gauthier de prétendre à une place de titulaire. Là, je suis franchement ravi de sa prestation face aux Monégasques.

Le Luxembourgeois Vincent Thill (qui aura 19 ans le 4 février) a été prêté au FC Pau (National 1). Avez-vous de ses nouvelles?

Non. Je dois dire que je ne le connais pas. Je sais juste qu’il a réalisé un bon début de saison et qu’il a inscrit quelques buts. Mais, je sais que le club le suit.

Que vous inspire l’opposition entre l’AC Ajaccio et le FC Metz, ce vendredi?

Il n’est jamais simple d’aller jouer en Corse. Je pense sincèrement que nous sommes armés pour contenir l’AC Ajaccio. Un bon résultat nous permettrait ensuite de bien préparer la venue de Nancy (le mardi 29 janvier).

L’enjeu de la rencontre

En Ligue 2, le FC Metz (1er, 44 points) reste sur un revers à Saint-Symphorien face à Clermont (1-2), mais il s’est offert une somptueuse qualification en Coupe de France à Monaco (3-1).



«Oui, mais nous aurions pu faire beaucoup mieux en première période. Nous disposons encore d’une marge de progression, même si j’ai vu des choses intéressantes face aux Monégasques», avoue Vincent Hognon.



Le technicien grenat, toujours en relation téléphonique avec Frédéric Antonetti, va devoir faire des choix dans sa composition d’équipe de départ: Gauthier Hein, après une prestation très aboutie devant l’ASM, va-t-il débuter en lieu et place de Farid Boulaya ou sera-t-il plutôt aligné face à l’ASNL mardi prochain? Le club grenat dispose de munitions supplémentaires et de quelques certitudes ou révélations sur certains éléments.



De son côté, l’AC Ajaccio (13e, 25) demeure sur cinq rencontres positives en L2 (3 succès, 2 nuls) et espère faire trébucher le leader mosellan.

Le «prono» de la rédaction

A l’aller (4e journée), Metz avait su être patient pour finalement s’imposer (3-1, Diallo 2x, Niane). Ce vendredi, face à des Corses en forme, les partenaires de Cohade vont devoir être robustes et adroits devant le but adverse. Notre pronostic: 1-1.