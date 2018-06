Après son prêt à la Jeunesse la saison dernière, Grégory Adler s'apprête à connaitre son quatrième club au Luxembourg. Le milieu de terrain français (29 ans) s'est engagé avec l'UNA Strassen.

Grégory Adler file à Strassen, Edis Agovic à Dudelange

En guise «d'échange», Edis Agovic prend la direction du F91.

En provenance de Forbach, après avoir évolué à Amnéville et Thionville, il avait fait ses premiers pas en BGL Ligue avec Hostert avant de rallier Dudelange. Le F91 l'avait d'abord prêté à Amnéville avant qu'il ne renforce la Jeunesse de Marc Thomé lors du dernier exercice.

La formation qui sera entraînée par Manuel Correia avait déjà recruté Quentin Zilli (FC Metz), Alen Agovic (Kayl-Tétange),Valerio Barbaro (Progrès), Bob Simon (Mamer) et Théo Sully (Progrès).

L'UNA reprendra les entraînements le 24 juin. Ce sera sans Julien Lacour (Rodange), Taïmo Vaz Djassi (Hostert) et Gustav Schulz (Berbourg), ni Edis Agovic qui va rallier la Forge du Sud. Eric Hofmann (33 ans) ne fera plus non plus partie de l'effectif.