Avec Sébastien Grandjean à sa tête, la Jeunesse s'est replacée dans le sillage du leader dudelangeois. Le successeur de Marc Thomé revient sur le succès contre le Racing (1-0) et envisage le déplacement à Differdange.

Grandjean: «Ce match à Differdange sera capital»

Un but d'Arsène Menessou a suffi à la Jeunesse pour battre le Racing, mercredi soir, à l'occasion de la 23e journée de BGL Ligue. Les Bianconeri ont retrouvé le podium et se déplacent à Differdange, ce dimanche, pour un nouveau match à hauts risques. Sébastien Grandjean préface ce nouveau duel dans la perspective d'une place en Coupe d'Europe.



Sébastien, mission accomplie. En disposant du Racing (1-0), la Jeunesse a écarté un rival pour une place européenne.



Sébastien Grandjean - «La donnée mathématique était simple. En battant le Racing, on le mettait à huit points derrière nous. Autrement dit, il reste trois matches à disputer et en les mettant à huit points, ça fait peut être un peu beaucoup pour qu'ils reviennent dans le coup. Par rapport à la quatrième place (occupée par Niederkorn), on fait aussi une bonne opération puisqu'on possède quatre points d'avance, mais attention rien n'est fait!



Ce match à Differdange sera capital dans la dernière ligne droite. Le Fola a gagné dans les dernières secondes à Hostert, c'est le foot. Il faut un peu de réussite et nous aussi nous l'avons eue contre le Racing.



Je pensais bien que Differdange serait en difficulté contre le RM Hamm Benfica.

Dans la perspective du prochain match, le fait que Differdange ait été tenu en échec au Cents et soit sous pression, est-ce une bonne chose pour la Jeunesse?

En toute humilité, je pensais bien que Differdange serait en difficulté contre le RM Hamm Benfica. Enchaîner un deuxième match à domicile, en jouant de plus leur dernière carte dans la lutte contre la relégation, ce n'est pas facile. Et ce, d'autant plus, sur un terrain qui est quand même «limite». Hamm dispose d'une bonne équipe. Elle est en train de se mettre en place mais, malheureusement pour eux, il ne reste que trop peu de matches pour peut-être pouvoir s'en sortir. La semaine dernière, j'avais à mes joueurs que nous avions battu une bonne équipe de Hamm (2-0).



Pour l'opinion publique, cela avait paru normal que la Jeunesse batte cette équipe du Cents, mais pas pour moi. J'avais trouvé que nous avions vraiment fait une bonne partie, avec une bonne discipline tactique, ce qui est très important quand on joue ensuite le Racing. Ce mercredi, nous avons fait preuve d'une bonne discipline tactique, mais nous avons aussi eu de la réussite. D'ailleurs, la tête de Nakache, en toute fin de match, je la voyais dedans... mais elle n'y était pas.

La chance est du côté de la Jeunesse en cette fin de saison et bien accrochée à sa troisième place...

...et pourquoi ne pas aller chercher la deuxième place? Mais on doit garder à l'esprit que nous pouvons aussi nous retrouver cinquièmes. Je dis attention! Je me garde de toute euphorie.

Côté joueur, un Klica m'a beaucoup plu car il a couru comme je l'espérais.

Quels sont les enseignements que vous avez tirés du match de mercredi?

La discipline, l'envie. Quand on regarde un peu au niveau du gabarit, on a rendu dix centimètres à nos adversaires, mais, même sur les phases arrêtées, nous avons été présents. Et nous avons marqué de la tête! Je retiens donc l'abnégation et la discipline tactique. Côté joueurs, un Klica m'a beaucoup plu car il a couru comme je l'espérais. Il a été vraiment très embêtant pour les défenseurs. Il n'a pas eu les occasions, mais quel match de courage. Quand on met les bonnes valeurs dans un match, souvent les choses tournent en votre faveur.



Ce qui m'a déplu: la sortie de ballon, mais c'est normal étant donné que nous avons un nouveau système, nous avons aussi des joueurs qui sont blessés. Nous avons manqué d'un brin d'expérience, car si nous ressortons correctement le ballon, nous pouvons aller marquer le deuxième but dans les vingt dernières minutes. A Differdange, il faudra conserver ce petit plus que j'avais demandé à mes joueurs avant le match.



La 24e journée

Dimanche à 16h

Fola - RM Hamm Benfica

Racing - Progrès

Strassen - Etzella

Union Titus Pétange - Rumelange

Mondorf - Hostert

Dimanche à 18h30

Differdange - Jeunesse

Dudelange - Rosport