Grande première pour Kiki Martins Aujourd'hui à 09:24 Si les Young Boys de Berne ont remporté vendredi leur troisième titre de rang dans la compétition suisse, l'international luxembourgeois, auteur du but décisif contre Sion (1-0), a lui décroché une première distinction à l'étranger.

(ER avec bob) - Et de trois. Le club bernois a donc remporté pour la troisième fois consécutive la compétition suisse après sa victoire 1-0 sur le terrain de Sion alors qu'il reste encore une journée de championnat à disputer ce lundi soir.

Un but signé Christopher Martins à la 14e minute a assuré la victoire et le titre aux Young Boys, sacrés champions de Suisse pour la 14e fois de leur histoire.

Christopher Martins s'engage avec les Young Boys Berne La nouvelle était dans l'air. Elle est désormais officielle, Christopher Martins s'est engagé avec le club suisse des Young Boys Berne où il a signé un contrat de quatre ans.

Par contre pour l'ancien joueur de Lyon, il s'agit de son premier sacre avec les Jaune et Noir qu'il a rejoints en juillet dernier. Il devient d'ailleurs le quatrième Luxembourgeois à remporter un championnat à l'étranger après Vic Nurenberg (Nice), Louis Pilot (Standard) et plus récemment Chris Philipps (Legia Varsovie).

Grâce à cette distinction, les Young Boys s'assurent ainsi de disputer le deuxième tour de qualifications de la Ligue des champions. Le club de la capitale peut également envisager le doublé puisque les Young Boys sont toujours en course. Ils doivent affronter ce jeudi Lucerne en quarts de finale.

Saint-Gall, deuxième, jouera la Ligue Europa, tandis que Bâle et le Servette Genève devront passer par des tours de qualifications.

