Le Fola accompagnera le Progrès et Dudelange sur la scène européenne la saison prochaine après la victoire du Titus Pétange face à la Jeunesse. Strassen a lui distancé le RM Hamm Benfica pour se diriger vers le maintien. Rodange sera au mieux barragiste.

Grand pas de Strassen vers le maintien, le Fola est européen

La Jeunesse avait sans aucun doute pris un coup au moral depuis son nul concédé au Fola et encore plus depuis que le club doyen a fessé Rodange jeudi dernier. Battue au Titus Pétange ce dimanche sur un but de Bojic, elle terminera la saison en roue libre.

L'US Hostert, elle, a désormais d'autres chats à fouetter que le championnat. Finaliste de la Coupe de Luxembourg, elle va préparer ce rendez-vous historique de la meilleure manière. Le Progrès en a profité pour abattre sa dernière carte avec autorité dans la course au titre jusqu'à la victoire éclatante de Dudelange en soirée.



Rejoint au score par un but de Wang avant la pause, les Niederkornois sont passés à la vitesse supérieure en seconde période pour distancer finalement le promu six buts à un avec un triplé de Karapetian à clef.



Au Verlorenkost, Rosport est passé du statut de condamné à celui de survivant avant de se retrouver en sursis. Jahier avait porté ses couleurs au commandement, mais dans un instinct de survie, Lascak (25e) puis Weirich (77e) ont inversé la tendance. Balhoul, en fin de partie, a enlevé deux unités qui pourraient faire très mal à Rosport au moment du décompte final. Le club de la Sûre compte donc un point d'avance sur Rodange avec une meilleure différence de buts mais voit Strassen s'échapper avec trois points d'avance.

Le FC Una a fait le travail face à une équipe du RM Hamm Benfica qui n'est plus nulle part depuis plusieurs semaines. E. Agovic a fait sauter le verrou visiteur à la 18e minute avant que Runser ne double le marque avant la pause. Schulz, E. Agovic, Dos Santos et encore Schulz ont enfoncé le clou après la pause.



Ce résultat place Rodange dans une situation inconfortable. Le club de la Chiers ne peut plus se sauver directement. Au mieux, il pourra accrocher la place de barragiste à condition de battre Strassen et espérer que Rosport ne prenne pas le dessus sur le Fola.



Vendredi, l'US Mondorf avait fait comme tout le monde - ou presque -, en prenant trois points à l'US Esch. Cabral, Soares et Sinani ont inscrit les buts visiteurs qui tiennent à soigner leur sortie samedi prochain contre Differdange pour la dernière d'Arno Bonvini à la tête de l'USM.

Les résultats

Jeudi

Fola - Rodange 7-1

Vendredi

US Esch - Mondorf 0-3

Dimanche

Titus Pétange - Jeunesse 1-0



Hostert - Progrès 1-6



Racing - Rosport 2-2

Strassen - RM Hamm Benfica 6-0



Le classement

Dernière journée - samedi à 16h30

Mondorf - Differdange

Jeunesse - US Esch

Rodange - Strassen

Progrès- Racing

Rosport - Fola

RM Hamm Benfica - Titus Pétange

Dudelange - Hostert