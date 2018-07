Peter Kennaugh (Bora-Hansgrohe) a remporté ce jeudi à Frameries le 52e Grand Prix Pino Cerami (1.1). Parti seul à moins de deux kilomètres du but, le Britannique a résisté à ses poursuivants, parmi lesquels Jempy Drucker (BMC Racing), qui termine cinquième.

GP Pino Cerami: victoire de Kennaugh, Drucker cinquième

Jean-François COLIN Peter Kennaugh (Bora-Hansgrohe) a remporté ce jeudi à Frameries le 52e Grand Prix Pino Cerami (1.1). Parti seul à moins de deux kilomètres du but, le Britannique a résisté à ses poursuivants, parmi lesquels Jempy Drucker (BMC Racing), qui termine cinquième.

A l'attaque, le Luxembourgeois Jempy Drucker (BMC Racing), deuxième du GP Cerami en 2017, a fait partie d'un groupe de onze échappés qui est parvenu à résister jusqu'au bout au peloton, et dont s'est extrait Kennaugh à un bon kilomètre de la ligne d'arrivée. Il n'y a donc pas eu de sprint massif au terme des 202,3 km de la course.

Drucker finit cinquième, derrière les Belges Jérôme Baugnies (Wanty-Groupe Gobert), deuxième, et Benjamin Declercq (Sport Vlaanderen-Bâloise), troisième, ainsi que le Letton Aleksejs Saramotins (Bora-Hansgrohe), quatrième.

Peter Kennaugh remporte ainsi sa première victoire depuis une étape du Critérium du Dauphiné en 2017, et il succède au palmarès au Belge Wout van Aert.

Quant aux autres Luxembourgeois engagés sur cette épreuve, Gaëtan Pons et Tom Wirtgen ont fini avec le peloton (23e et 45e). Laurent Didier a pris la 97e place à 1'40" et Alex Kirsch la 103e à 2'15".