(AFP) - Pour l'avant-dernière manche d'une saison de F1 sans enjeu, à Interlagos, Sebastian Vettel (Ferrari) s'est imposé devant Bottas et Raikkonen, tandis que le champion Lewis Hamilton s'est offert une superbe remontée pour terminer quatrième.

Voilà qui redonnera un peu de baume au coeur à la Scuderia et au vice-champion du monde : grâce à un dépassement sur Valterri Bottas (Mercedes) dès le premier virage et une parfaite gestion de course, Sebastian Vettel (Ferrari) a signé dimanche sa cinquième victoire de la saison à Interlagos. De quoi le réconforter, lui qui n'avait plus été sur la plus haute marche du podium depuis douze Grands Prix!



Parti deuxième sur la grille, l'Allemand a littéralement plongé en haut de la très longue ligne droite des stands en pente, pour ne plus quitter la tête de course, tandis que son équipier Kimi Raikkonen a quant à lui pris la troisième place, pour son quatrième podium consécutif.



Premier abandon de la saison pour Ocon

La manœuvre de Vettel au feu vert n'a pas été la seule à relever en début de course, car les étroits S de Senna ont provoqué plusieurs accrochages, comme celui de Ricciardo, sixième au final, par la McLaren de Vandoorne, ou une bisbille 100 française.

Alors qu'Esteban Ocon (Force India) tentait de lui faire l'extérieur avec une trajectoire audacieuse, Romain Grosjean l'a envoyé dans le décor en survirant avec sa Haas GP. Un crève-coeur pour le grand espoir de la F1 tricolore, qui a concédé au Brésil le tout premier abandon de sa très belle première saison complète dans l'élite de la vitesse auto.

Pendant ce temps, le troisième Français du plateau, Jules Gasly, miné par des pénalités et parti dernier sur la grille, a signé une course sans coup d'éclat mais très propre pour continuer son apprentissage, avec une 12e place finale pas si loin des points.

Hamilton et Massa, ces grands bonshommes

Malgré sa victoire finale, Sebastian Vettel n'est presque pas le héros du jour. Auréolé de sa quatrième couronne mondiale, Lewis Hamilton n'en reste pas moins un compétiteur et il l'a prouvé à tous ce dimanche.

Parti des stands après un changement de boite de vitesses, le Britannique a affiché un rythme dingue et enchainé les dépassements dans la ligne droite des stands pour finalement terminer en quatrième position, à quelques dixièmes de seconde de Kimi Raikkonen, après avoir coiffé Ricciardo et Verstappen, cinquième. Impressionnant !



Enfin, comment ne pas mentionner Felipe Massa? Pour sa dernière sur ses terres, un an après sa première retraite, le Brésilien a affiché une résistance de tous les instants pour conserver une honorable 7e place à bord de sa Williams, alors que Fernando Alonso le poussait dans ses retranchements. Les casquettes d'Ayrton Senna sont toujours les plus nombreuses dans les tribunes, mais Interlagos peut être fier de son poulain.



LE CLASSEMENT



1. Sebastian Vettel (GER/Ferrari)les 305,909 km en 1 h 31:26.260 (moyenne: 200,733 km/h)

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) à 2.762

3. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) à 4.600

4. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) à 4.685



5. Max Verstappen (NED/Red Bull-TAG Heuer) à 32.940

6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) à 48.691

7. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) à 1:08.882

8. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) à 1:09.363

9. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) à 1:09.500

10. Nico Hülkenberg (GER/Renault) à 1 tour

11. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) à 1 tour

12. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Renault) à 1 tour

13. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) à 1 tour

14. Pascal Wehrlein (GER/Sauber-Ferrari) à 1 tour

15. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) à 2 tours

16. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) à 2 tours

Abandons: Esteban Ocon (FRA/Force India): accident 1er tour; Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Honda): accident 1er tour; Kevin Magnussen (DEN/Haas): accident 1er tour; Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso): problème mécanique 41e tour