Le champion du monde Peter Sagan (Bora) a dominé ce vendredi le GP de Québec en prenant le meilleur sur Greg van Avermaet (BMC) et Michaël Matthews (Sunweb).

Pour le double champion du monde en titre, il s'agit d'un deuxième succès d'affilée à Québec (le 100e bouquet de sa carrière), à nouveau devant le champion olympique qui voudra prendre sa revanche dimanche au GP de Montréal, lors de la deuxième course de ce week-end canadien.



Du côté des coureurs luxembourgeois, Ben Gastauer (Ag2r) a fini 102e à 2'33" et Jempy Drucker (BMC), qui a travaillé pour son leader ven Avermaet, a pris la 116e place à 3'41".



En marge de ce GP de Québec, on a appris que les deux épreuves canadiennes seront au calendrier pour les dix années à venir, selon l'organisateur Serge Arsenault. L'homme d'affaires canadien, qui a déjà injecté 70 millions de dollars (48 millions d'euros) depuis la création de ces deux épreuves World Tour en 2010, a indiqué avoir trouvé un accord avec les deux villes, tout en s'assurant du financement.

Arsenault rêve en outre d'une troisième épreuve à l'est du continent américain. Boston et New York ont jadis été évoquées. «S'il y a un troisième Grand Prix, il faudra penser aux sprinteurs car Québec est dédié aux puncheurs et Montréal aux grimpeurs, a-t-il signalé. Il faut envahir les villes. Amener les coureurs vers les gens, pas les gens vers les coureurs».