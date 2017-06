Le Progrès a tiré le gros lot. Au siège de l'UEFA, une bonne fée lui a offert les légendaires Glasgow Rangers comme adversaires de ce premier tour préliminaire de l'Europa League. Dans le temple d'Ibrox Park, ce jeudi à 20h45, les Niederkornois devront profiter à plein de l'instant présent sans pour autant être spectateurs au risque de faire tourner le rêve en cauchemar.

Par Didier Hiégel



Les «Gers» sont de retour sur la scène européenne. Le club de la communauté anglicane de Glasgow en a fini avec une traversée du désert qui a duré quatre ans. La faillite retentissante, qui a plombé le club aux 54 titres de champion d'Ecosse, n'est pas complètement effacée, mais les Rangers sont de retour au premier plan. Jamais abandonnés par leurs fans (48.000 spectateurs de moyenne en Division 4!), les «Light Blues» de Glasgow ont gagné le droit de participer à nouveau aux joutes européennes à la faveur d'une troisième place en Scottish Premier League, derrière le Celtic et Aberdeen.

Et pour son retour, le club protestant quatre fois finaliste au niveau continental (victoire en Coupe des vainqueurs de coupes 1972, et trois finales perdues: Coupes des vainqueurs de coupes 1961 et 1967, et Coupe de l'UEFA 2008), reçoit une équipe du Progrès Niederkorn qui fera de grands yeux dans une enceinte d'Ibrox Park (50.987 places) copieusement garnie. Toutes les places sont vendues depuis mardi.



«J'en ai encore la chair de poule»

Mario Mutsch sera aussi présent dans le fief des «Gers», mais le capitaine de la sélection nationale, blessé à une cuisse, ne jouera pas. Il est sur la touche pour trois semaines. Mais les dirigeants du club ont tenu à ce qu'il apporte son expérience au groupe. Car Mutsch, c'est aussi un vécu européen, une dizaine de rencontres.



«Et des souvenirs extraordinaires! Notamment une première expérience au Celtic Park, le voisin des Rangers. Avec le FC Sion, nous avions fait match nul chez eux et gagné 3-1 à la maison. Une très belle expérience aussi avec Saint-Gall: une qualification aux dépens du Spartak Moscou et une participation à la phase de groupes contre Valence, Swansea et Krasnodar. Ce jeudi, dans le stade, ce sera la même ambiance que face au Celtic. Beaucoup de joueurs s'en rappelleront dans quelques années», avait-il indiqué avant le départ.

«Je vais dire à mes partenaires qu'ils profitent au maximum de ce match-là. D'aspirer toutes les émotions parce que ça va être une ambiance de fou. Quand j'y repense, j'en ai encore la chair de poule. Je me souviens de 50.000 personnes chantant "You'll Never Walk Alone". Mais attention, il ne faudra pas être spectateur! Au contraire, cette ambiance formidable peut aussi leur donner plus de force.»

«Rester cool»

Paolo Amodio, l'entraîneur des Jaune et Noir, partage cette opinion. «J'espère que nous pourrons en tirer une énergie positive et rester cool. On ne peut pas se préparer à jouer dans un tel contexte, mais je pense que les joueurs sont mentalement assez forts.»



Dans un coin de sa mémoire, l'ex-attaquant international se souvient de la triste soirée du 20 août 2000. Sous les couleurs de la Jeunesse, ses partenaires et lui avaient été balayés 7-0 par le Celtic. Le score était déjà de 3-0 après quinze minutes de jeu. «Il est clair que nous devons passer sans encombre les vingt ou trente premières minutes pour envisager un résultat positif. Nous devons être concentrés dès le coup d'envoi et ne pas être tétanisés par la crainte», indique le technicien qui, faute de repères suffisants au sein d'un groupe chamboulé à l'intersaison, devrait proposer une animation prudente en 4-4-1-1.



Des «Bears» aux couleurs latines

Ryan Jack, l'ex-capitaine d'Aberdeen, taclé ici par Veldin Muharemovic, est une des rares recrues des Rangers issues du football britannique.

Photo: Ben Majerus

Avant le début de cette rencontre, les Rangers et le Progrès ont au moins un point en commun, le nombre élevé de recrues: dix pour Niederkorn, huit pour les Ecossais qui ont choisi de donner à leur club des couleurs latines. Bruno Alves, avec la Selecçao en Russie, le compatriote de l'entraîneur Pedro Caixinha ne jouera pas. Mais quatre recrues vont faire leurs premiers pas devant leur public dans un système en 4-3-3: le défenseur portugais Fabio Cardoso (ex-Vitoria Setubal), le milieu défensif mexicain Carlos Pena (28 ans, ex-Leon), le milieu Ryan Jack (ex-capitaine d'Aberdeen) et Alfredo Morelos (20 buts en 25 matches pour l'HJK Helsinki la saison dernière).

En balance avec l'avant-centre mexicain Eduardo Herrera, un autre renfort, l'attaquant colombien de 20 ans devra se montrer sous son meilleur jour. Par contre, les Niederkornois ne croiseront pas Daniel Candeias, l'ailier gauche passé par le FC Metz, en 2015-2016, et dernièrement vendu par Benfica. Il n'a pas encore reçu sa lettre d'Alanyaspor, son dernier club en Turquie.

Les équipes probables



GLASGOW RANGERS (4-3-3): Foderingham; Tavernier, Bates, Cardoso, Wallace; Jack, Pena, Kranjcar; McKay, Morelos, Miller.



PROGRÈS (4-4-1-1): Flauss; Matias, Ferino, Karayer, Soares; Watzka, O. Thill, S. Thill, Lafon (ou Schneider); Françoise; Karapetian.

Remplaçants: Schinker; Barnabo, Barbaro, Borges, Ferreira, Fiorani, Mastrangelo, Schneider (ou Lafon), Sully, Vogel.