Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a convoqué ce mercredi Olivier Giroud, 36 ans, dans sa liste pour le Mondial-2022, élargie à 25 joueurs, avec la présence de convalescents dont Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Karim Benzema, mais pas de Mike Maignan.

Sport 2

Mondial au Qatar

Giroud avec Benzema, Varane et Kimpembe parmi les 25 Bleus

Le sélectionneur de l'équipe de France Didier Deschamps a convoqué ce mercredi Olivier Giroud, 36 ans, dans sa liste pour le Mondial-2022, élargie à 25 joueurs, avec la présence de convalescents dont Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Karim Benzema, mais pas de Mike Maignan.

(AFP) - Onze champions du monde 2018, parmi lesquels le capitaine Hugo Lloris, le gardien remplaçant Steve Mandanda et les stars d'attaque Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, figurent dans la liste, dont la version définitive doit être transmise à la Fifa au plus tard lundi à 19h.

Supporters français et belges ont du mal à s'enflammer Didier Deschamps annonce ce mercredi soir les joueurs qu'il emmènera au Qatar. Roberto Martinez, à la tête de la sélection belge, dévoilera sa liste jeudi midi. Mais du côté des supporters des Bleus comme des Diables rouges, il y a peu d'engouement.

En défense, les nombreux blessés ont conduit le patron des Bleus à convoquer neuf joueurs. Les champions du monde Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, le frère de ce dernier, Theo, mais aussi Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano seront du voyage. Jonathan Clauss, Ferland Mendy et Lucas Digne font en revanche partie des déçus.

Privé dans l'entre-jeu de Paul Pogba et N'Golo Kanté, blessés, Deschamps a opté pour un milieu de terrain sans champion du monde, avec Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Youssouf Fofana, Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi et Jordan Veretout.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

2 Le gardien Steve Mandanda, champion du monde en 2018, participera au Mondial au Qatar. Photo: AFP

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le gardien Steve Mandanda, champion du monde en 2018, participera au Mondial au Qatar. Photo: AFP Christopher Nkunku est actuellement le meilleur joueur de la Bundesliga. Photo: AFP

Premier match le 22 novembre

En attaque, Giroud, Griezmann, Mbappé et Benzema sont accompagnés des ailiers Kingsley Coman et Ousmane Dembélé, ainsi que par l'actuel meilleur joueur de Bundesliga, Christopher Nkunku. Wissam Ben Yedder, Marcus Thuram, Moussa Diaby et Randal Kolo Muani manquent à l'appel.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Après un dernier week-end de championnat en club, les joueurs de l'équipe de France sont attendus lundi au centre d'entraînement de Clairefontaine, deux jours avant leur départ pour le Qatar où ils disputeront leur premier match le 22 novembre contre l'Australie.