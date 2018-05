Tom Dumoulin (Sunweb), vainqueur de l'épreuve l'an dernier, a endossé le premier maillot rose du Giro 2018 en remportant le contre-la-montre inaugural disputé ce vendredi dans les rues de Jérusalem.

Sport 2 min.

Giro: Tom Dumoulin premier maillot rose, Froome en retrait

Tom Dumoulin (Sunweb), vainqueur de l'épreuve l'an dernier, a endossé le premier maillot rose du Giro 2018 en remportant le contre-la-montre inaugural disputé ce vendredi dans les rues de Jérusalem.

(ER/AFP) - Disputé sur la distance de 9,7 km, le vainqueur du Giro 2017 a couvert cette première étape en 12'02", soit une moyenne de 48,5 km/h. Tom Dumoulin a battu de 2" l'Australien Rohan Dennis (BMC) et le Belge Victor Campenaerts (Lotto), les deux coureurs ont signé un temps de 12'04". «Je me sentais bien ces derniers jours. C'est parfait aujourd'hui. C'est tout ce que je voulais: la première place et du temps pris sur mes adversaires», a réagi Dumoulin, pour qui «le tracé était parfait, très technique, avec beaucoup de virages», a commenté le Néerlandais.

Chris Froome (Sky), quadruple vainqueur du Tour de France, qui avait chuté le matin en repérant le parcours, a dû se contenter de la 21e place à 37" de Dumoulin. Le Britannique a pour objectif de devenir le troisième coureur à remporter les trois grands tours. L'an dernier, il a réussi le doublé Tour de France/Vuelta.



Pendant cette Vuelta, le champion anglais a fait l'objet d'un contrôle antidopage qui a ensuite été jugé anormal (taux élevé de salbutamol), mais aucune décision significative n'a encore été prise dans ce dossier sensible. Froome s'était quelque peu rassuré en terminant 4e du Tour des Alpes, en avril. Il s'est peut-être fait mal en chutant lourdement vendredi matin sur l'asphalte israélien, selon les images fugitives diffusées par des réseaux sociaux. Le quadruple champion du monde du contre-la-montre, l'Allemand Tony Martin (Katusha), a pris la 9e place à 27"du vainqueur.

A noter aussi les prestations encourageantes de Tim Wellens (Lotto) et Thibaut Pinot (Groupama), le Belge et le Français ont signé respectivement un temps de 12'34" et 12'35". «L'effort était très violent, pas comme je le souhaitais. C'était mon premier chrono de l'année mais pas besoin d'en faire dix pour être bien, car nous sommes des professionnels», a expliqué le coureur français.



Malgré la chaleur ambiante, Pinot a bien limité la casse par rapport aux autres favoris: il n'a mis que 13" de plus que le Britannique Simon Yates, 7e de ce premier chrono, et a fini à 6" de l'Italien Domenico Pozzovivo (Bahreïn), 10e. Mais il a fait beaucoup mieux qu'un autre Transalpin, Fabio Aru (UAE-Emirates), 47e à 50" de Dumoulin.

Du côté des Luxembourgeois, Laurent Didier a couvert la distance en 13'05" alors que Jempy Drucker affiche un chrono de 13'23". Le coureur de la Trek occupe la 77e place du général alors que le champion national du contre-la-montre pointe au 131e rang.



Ce samedi, la 2e étape reliera Haïfa à Tel Aviv sur un parcours de 167 km qui traversera le pays du nord au sud.

Twitter