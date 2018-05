L'Italien Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) a remporté mercredi à Santa Ninfa (Sicile) la cinquième étape du Giro, longue de 153 km et marquée par l'échappée au long cours de quatre hommes, dont le Luxembourgeois Laurent Didier (Trek-Segafredo). L'Australien Rohan Dennis (BMC) conserve le maillot rose de leader.

Sport 2 min.

Giro: la cinquième étape pour Battaglin, Didier dans l'échappée du jour

Jean-François COLIN L'Italien Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) a remporté mercredi à Santa Ninfa (Sicile) la cinquième étape du Giro, longue de 153 km et marquée par l'échappée au long cours de quatre hommes, dont le Luxembourgeois Laurent Didier (Trek-Segafredo). L'Australien Rohan Dennis (BMC) conserve le maillot rose de leader.

Déjà troisième mardi lors de la 4e étape à Caltagirone, Enrico Battaglin a cette fois enlevé la mise au terme d'un duel de costauds avec son compatriote Giovanni Visconti (Bahrain-Merida), devant un peloton très légèrement distancé. Le Portugais José Gonçalves (Team Katusha-Alpecin) termine troisième, juste devant le porteur du maillot blanc de meilleur jeune, l'Allemand Maximilian Schachmann (Quick-Step Floors).



Le Luxembourgeois Laurent Didier (Trek-Segafredo) a été un des grands animateurs du jour, dans cette étape escarpée, réservée aux puncheurs, et courue d'Agrigente à Santa Ninfa, dans le sud-ouest de la Sicile. Parti à l'attaque dès le premier kilomètre, en compagnie de son équipier irlandais, Ryan Mullen, de l'Albanais Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italie) et de l'Italien Andrea Vendrame (Androni), Didier et ses trois compagnons d'échappée ont tenu le peloton en respect pendant une grande partie de cette cinquième étape.

Les quatre échappés du jour (de dr. à g.): Laurent Didier, Ryan Mullen (Trek-Segafredo), Eugert Zhupa (Wilier Triestina-Selle Italia) et Andrea Vendrame (Androni) Source: Twitter

A 24 kilomètres du but, sentant le tempo baisser, et alors que l'échappée ne comptait plus que deux minutes d'avance sur le peloton, Laurent Didier a placé une attaque, distançant brièvement Mullen, Zhupa et Vendrame, avant que ce dernier n'attaque à son tour, de manière nettement plus tranchée.

Le fils de Lucien sera finalement repris par le peloton en compagnie de Zhupa à 14,5 bornes de la ligne, tandis que Vendrame tiendra lui, seul devant, jusqu'à 3.500 mètres du but.

C'est avec la tunique rose sur les épaules que l'Australien Rohan Dennis (BMC) abordera jeudi la sixième étape, qui conduira le peloton de ce 101e Giro sur les pentes de l'Etna, au terme d'un périple de 164 km au départ de Caltanissetta.



Le classement de l'étape

1. Enrico Battaglin (ITA/LNL), les 153 km en 4 h 06'33"

2. Giovanni Visconti (ITA/BAH) m.t.

3. Jose Goncalves (POR/KAT)

4. Max Schachmann (GER/QST)



5. Simon Yates (GBR/MIT)



6. Tim Wellens (BEL/LOT)

7. Francesco Gavazzi (ITA/ANS)



8. Maurits Lammertink (NED/KAT)



9. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH)



10. Patrick Konrad (AUT/BOR)



118. Laurent Didier (TRE) 5'51''

142. Jempy Drucker (BMC) 8'22''



Le classement général

1. Rohan Dennis (AUS/BMC) 18h29'41''

2. Tom Dumoulin (NED/TSW) à 1''

3. Simon Yates (GBR/MIS) 17''

4. Tim Wellens (BEL/LOT) 19''

5. Pello Bilbao (ESP/AST) 25''

6. Maximilian Schachmann (GER/QSF) 28"

7. Domenico Pozzovivo (ITA/BAH)



8. José Gonçalves (POR/KAT) 32''



9. Thibaut Pinot (FRA/FDJ) 34''

10. Patrick Konrad (AUT/BOR) 35"

113. Laurent Didier (TRE) 14'32''

140. Jempy Drucker (BMC) 18'46''