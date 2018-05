L'Italien Elia Viviani (Quick-Step), déjà le plus rapide samedi, a remporté au sprint la 3e étape du Tour d'Italie, dimanche, à Eilat, au bord de la mer Rouge où il a devancé sur la ligne son compatriote Sacha Modolo et l'Irlandais Sam Bennett.

Giro: Elia Viviani double la mise

(ER) - L'Australien Rohan Dennis (BMC) a conservé le maillot rose de leader après cette dernière journée en Israël et avant le transfert vers la Sicile. Viviani, vainqueur de la deuxième étape à Tel Aviv, s'est arraché pour enlever le troisième succès de sa carrière dans le Giro. «Je me suis senti mal toute la journée... sauf dans le final», a déclaré Viviani qui, à l'âge de 29 ans, compte désormais 57 victoires à son palmarès.

L'échappée du jour a réuni le Canadien Guillaume Boivin, pour la deuxième fois en deux jours à l'avant de la course, et les Italiens Enrico Barbin et Marco Frapporti, partis dès le début de cette longue étape de 229 km. Le trio, en tête pendant la traversée du désert de Neguev, a été repris à l'approche des 6 derniers kilomètres.



Du côté des Luxembourgeois, Jempy Drucker, 10e samedi, n'a pas pris part au sprint après avoir joué les équipiers durant la journée et préserver ainsi le maillot rose de son leader Dennis. Le coureur de la BMC a fini à la 19e place cette étape. Quant à Laurent Didier, il s'est classé 142e à 1'32". Au général, Drucker occupe la 74e place à 1'22" alors que le Dippachois est 119e à 2'36"



Les coureurs prendront l'avion, lundi matin, à destination de la Sicile, à la veille de la première étape en territoire italien entre Catane et Caltagirone (198 km).



Course de la paix: Arthur Kluckers 30e

L'édition 2018 de la Course de la paix, réservée aux juniors, a été dominée par le Belge Remco Evenepoel devant le Danois Mattias Skjelmose Jensen et le Norvégien Ludvig Aasheim. A épingler du côté des Luxembourgeois, la 30e place d'Arthur Kluckers à 16'46". Toujours dans le camp luxembourgeois, on notera la 45e place de Gilles Kirsch (à 23'30"). Les autres Luxembourgeois: 74. Pol Nothum (à 44'25"), 89. Loïc Bettendorff (56'42").



Rhône-Alpes Isère Tour: Kevin Geniets aux portes du Top 20

L'Autrichien Stephan Rabitsch a remporté le Rhône-Alpes Isère Tour 2018 à l'issue de la dernière étape remportée par le Français Yannis Yssaad. Dans le camp luxembourgeois, Kevin Geniets a fini 22e à 35" du lauréat de l'épreuve alors que le Belge Olivier Pardini du Team Differdange) s'est lui classé 19e (à 35"). A noter également la belle sixième place de Pit Leyder sur la Flèche Ardennaise disputée ce dimanche sur 179,9 km autour de Herve.