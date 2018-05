Giro: Dennis roi du chrono, Yates limite les dégâts

Bissen et Junglinster sont champions. Lorentzweiler a gagné sa place de barragiste en Série 1 après une fin de match épique et Wormeldange l'a emporté en Série 2. Biwer accompagne Beggen en Division 2 tandis que Belvaux est parvenu in extremis à éviter la bascule et se retrouve barragiste.