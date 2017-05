Entraîneur de l'équipe lyonnaise en CFA avec Maxence Flachez, Gilles Rousset s'apprête à passer la main à Cris. L'ancien gardien de but revient sur la saison de Christopher Martins et évoque l'avenir.



Propos recueillis par Christophe Nadin



Gilles Rousset, quel bilan tirez-vous de la saison de Christopher Martins?

Christopher a fait une saison pleine. Seule sa blessure contractée en Biélorussie l'a empêché de jouer tous les matches. Il a aussi mûri sur et en dehors du terrain. Il est moins dans l'amusement. On l'a trouvé très impliqué dans son travail et animé d'un bel état d'esprit. Oui, c'est une saison encourageante.

On loue aussi souvent sa polyvalence. Avez-vous avancé dans cette réflexion?

Une chose est sûre, c'est que Christopher se sent plus à l'aise dans l'axe. On l'a essayé deux ou trois fois sur le côté, mais ce n'est pas son truc. Je peux m'imaginer qu'il alterne encore entre la charnière centrale et le milieu de terrain. Il se lance parfois dans des raids un peu fous, mais il sort de plus en plus de défense à bon escient. Sa faculté à se projeter vers l'avant est intéressante. Christopher m'a étonné par sa maturité. Peut-être qu'un jour il devra s'établir derrière, mais c'est un garçon qui aime tellement courir.

On ne l'a pas vu, par contre, intégrer le groupe pro en compétition...

Il aspirait à être plus souvent avec eux, mais il a dû se contenter d'entraînements communs. La suite, ça ne dépend pas de nous, mais de Bruno Génésio et de son staff.

Peut-on tout de même vous demander votre avis personnel sur la question?

Le CFA est une excellente école. Christopher a suivi ce cursus. Il a aujourd'hui 20 ans et aspire à jouer à un niveau supérieur. S'il reste au club, il peut s'inscrire dans la préparation du groupe pro. Cela le fera encore grandir davantage. Peut-être qu'il n'est pas en mesure de revendiquer une place de titulaire, mais il peut s'inscrire dans une rotation. Il a compris qu'il devait se mettre au travail. A lui de franchir un cap. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi de me prononcer.

Peut-on imaginer le voir encore une saison en CFA?



Il vaut mieux jouer tous les matches en CFA que d'être tout le temps sur le banc des pros mais à son âge, Christopher perdrait son temps s'il restait en CFA.