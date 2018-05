A 35 ans, Gilles Muller (ATP 34) aborde ce lundi son treizième tournoi de Roland Garros, après une préparation perturbée et toujours cette gêne au niveau du coude gauche. A son menu, un qualifié de prestige: le Letton Ernests Gulbis (ATP 162), demi-finaliste à Paris en 2014 et ex-n°10 mondial.

Sport 2 min.

Gilles Muller: «Mon coude? Ce n'est pas comme je le voudrais»

Jean-François COLIN A 35 ans, Gilles Muller (ATP 34) aborde ce lundi son treizième tournoi de Roland Garros, après une préparation perturbée et toujours cette gêne au niveau du coude gauche. A son menu, un qualifié de prestige: le Letton Ernests Gulbis (ATP 162), demi-finaliste à Paris en 2014 et ex-n°10 mondial.

A Paris,

Gilles, dans quel état d'esprit abordez-vous votre treizième Roland Garros?

Avec l'espoir de faire un bon match, peut-être deux, peut-être trois. J'ai vraiment l'envie de bien faire, même si je n'ai pas pu avoir la préparation souhaitée (son père, décédé, a été enterré mercredi, ndlr). C'est une préparation qui n'est pas parfaite pour un tournoi du Grand Chelem. Bref, il y a un peu d'incertitude. Je suis arrivé le jeudi ici à Paris, et j'ai donc eu le temps de bien m'acclimater; Tout s'est bien déroulé à l'entraînement. Je suis vraiment curieux de voir comment cela va se passer ce lundi sur le court.

Vous n'avez joué que quatre matches cette année sur terre battue...

Oui, Monte-Carlo (2), Estoril et Rome. Mais je ne suis pas plus inquiet pour autant.

Ernests Gulbis, ce n'est pas un adversaire banal pour un premier tour...

Ce ne sera pas évident, c'est sûr. C'est un match difficile qui m'attend, même s'il n'a plus prouvé grand-chose sur le terrain depuis longtemps. Il a cependant davantage joué ces derniers temps, et notamment dans des tournois Challengers. Bon, il a quand même été demi-finaliste ici à Paris (2014, ndlr), et il a été n°10 mondial. Donc, le tennis, il est là!

Vous l'aviez battu à l'US Open en 2011...

Oui, c'était un match bizarre. J'avais très mal commencé, avec la perte du premier set (3-6, ndlr). Puis, j'ai su renverser la situation en m'accrochant pour finir par l'emporter en quatre sets (3-6, 7-6 (4), 6-4, 7-6 (5)) . C'était bien, car je n'avais pas fait un gros match sur le plan tennis, mais j'étais quand même parvenu à le gagner.

Votre tableau est plutôt favorable cette année...

Je n'en sais rien. Je joue contre Gulbis, et puis on verra. Sincèrement je n'ai pas regardé le tableau. Il y a un Italien, je crois (Matteo Berrettini, ndlr), qui joue contre un qualifié (l'Allemand Oscar Otte, ndlr), c'est ça? Mais bon, en Grand Chelem, tu joues un match, puis un match, puis un match, etc...



Où en êtes-vous au niveau de votre coude gauche?

Je fais chaque jour des exercices spécifiques et je continue de prendre des antiinflammatoires. C'est sûr que ce n'est pas comme je le voudrais, mais bon, il faut faire avec. J'ai vingt ans de métier, et l'usure finit par apparaître, c'est normal. Et chez moi, le problème se situe au niveau du coude, c'est un peu mon talon d'Achille.

Justement, la terre battue est-elle une surface plus exigeante à cet égard?



Non, pas spécialement. On a coutume de dire que c'est la surface la plus exigeante physiquement, mais pas au niveau du coude en tout cas. Le risque de jouer cinq sets existe, et cela, c'est plus embêtant. Je n'en ai joué qu'un cette année à l'Open d'Australie (contre Malek Jaziri, victoire 7-5, 6-4, 6-7, 3-6, 6-2), et j'avais connu certaines raideurs le lendemain.