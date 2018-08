A quelques jours du début de l'US Open, Gilles Muller vient d'annoncer que le rendez-vous new-yorkais serait le dernier tournoi de sa carrière professionnelle. A 35 ans, le gaucher va finir là où il a connu de magnifiques émotions.

Gilles Muller: l'US Open sera son dernier tournoi!

Christophe NADIN

On pressentait que la fin était proche. Elle aura lieu dans quelques jours. Enfin... le plus tard possible. La tournée d'adieu de Gilles Muller s'arrêtera à New York, là où le meilleur joueur luxembourgeois de tous les temps prendra connaissance du tirage au sort de son dernier tableau final en Grand Chelem dans quelques heures.

Tiraillé depuis plusieurs mois par des blessures tenaces, Gilles Muller n'est pas parvenu à rester sur sa fantastique saison 2017 qui l'avait vu gagner son premier tournoi ATP à Sydney puis son second à Bois-le-Duc. Son premier sur herbe. Un gazon béni à Wimbledon où, au terme d'un match épique, il se paya le scalp de Rafael Nadal un peu plus tard.

L'US Open est un marqueur fort dans la carrière de Mulles. C'est là qu'il creva une première fois l'écran en 2005 en battant au premier tour Andy Roddick, le favori du public. Le rendez-vous était pris et le ciment de Flushing Meadows allait valoir encore beaucoup d'émotions au grand serveur. On épinglera son parcours 2008 où il élimina le Russe Nikolay Davydenko avant de chuter face à Roger Federer, un des maîtres qu'il n'a jamais battu.



C'est encore dans la banlieue new-yorkaise qu'il signa une des plus belles remontées de sa carrière en effaçant deux sets avant de remporter la belle contre Mikhail Youzhny en 2012. Celui à qui l'on reprocha d'avoir un moral en porcelaine venait de prouver le contraire.



Il reste à Gilles Muller à finir sur une bonne note dans l'un des temples de la petite balle jaune.