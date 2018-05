Très abattu après sa défaite au premier tour de Roland Garros en quatre sets face au Letton Ernests Gulbis (ATP 160), Gilles Muller (35 ans, ATP 34) avait surtout hâte de rentrer à la maison avant de se pencher sur la suite de sa saison. «Je ne vois pas le bout du tunnel. Je suis dans une mauvaise phase de ma carrière», a-t-il avoué.

Sport 4 min.

Gilles Muller: «L'impression de ne pas voir le bout du tunnel»

Jean-François COLIN Trois sets corrects puis ça part en vrilles.

Très abattu après sa défaite au premier tour de Roland Garros en quatre sets face au Letton Ernests Gulbis (ATP 160), Gilles Muller (35 ans, ATP 34) avait surtout hâte de rentrer à la maison avant de se pencher sur la suite de sa saison. «Je ne vois pas le bout du tunnel. Je suis dans une mauvaise phase de ma carrière», a-t-il avoué.

Propos recueillis à Paris,

Gilles, comment résumez-vous ce match perdu en quatre sets (6-2, 4-6, 4-6, 3-6) face au Letton Gulbis?

Je dirais que pendant près de trois sets, j'ai livré un match correct. Cependant, j'ai été très mauvais dans les moments importants: j'ai dû concrétiser deux balles de break sur vingt, peut-être (très exactement 3 sur 16, soit 18%, ndlr). Au quatrième set, là, j'ai explosé physiquement et mentalement. OK, en résumé, je n'ai pas super bien joué, mais j'ai été solide pendant trois sets. Mais chaque fois que j'ai eu la possibilité de mener, je ne l'ai pas fait. C'est très décevant...

La différence, c'est que lui, il les a converties ses balles de break (cinq sur neuf, 55%)...

Oui, mais quand je me suis retrouvé mené un set à deux, j'ai explosé physiquement et mentalement. En fait, j'ai très mal digéré la perte du troisième set. La perte des deuxième et troisième sets est vraiment due à un manque de concrétisation mes balles de break. Clairement. C'est la clé du match, alors que lui affiche à ce moment 100% de réussite sur ce plan (3/3). C'est dramatique, car c'est très difficile de gagner un match dans ces conditions. En fait, si je gagne ce match en trois sets, on ne peut pas dire que c'est volé. C'est terriblement frustrant, mais il n'y a rien à faire, sauf continuer à bosser.

Vous avez aussi flanché au service après le premier set remporté 6-2...

Cela a surtout fait très mal au quatrième set, car même sans bien servir, je n'ai pas su concrétiser les occasions qui se sont présentées. Depuis le début de cette année, j'ai souvent tendance, en cours de match, à perdre du rythme au service, des passages où je ne parviens plus à passer de première balle sur une dizaine de services d'affilée. C'est une question à laquelle je n'ai pas encore trouvé de réponse. Je m'interroge. Mais en même temps, ma deuxième balle n'est pas si mauvaise, ce qui fait que je peux quand même m'en sortir par moments.



Gulbis n'a cessé de parler à l'arbitre de chaise pendant tout le match. Cela vous a-t-il déstabilisé?

Mwouais, ça m'a un peu saoûlé, mais ce n'est pas cela qui m'a fait sortir du match. J'ai de l'expérience, c'est quelque chose qui ne m'atteint pas. Il fait toujours son cinéma, c'est habituel chez lui, mais je crois qu'il le fait plus pour lui-même que pour déstabiliser son adversaire. C'est chiant, mais ça ne change rien.

«Rentrer le plus vite possible à la maison»

Le tournant du match est-il ce passage de 2-0 à 2-4 en début de troisième set, avec une balle de 3-0 et une possibilité de recoller à 3-3, toutes les deux manquées?

Cela casse vraiment quand je perds le troisième set. Avec un peu de réussite, cela aurait pu passer. De la réussite, et du courage aussi, car la chance, il faut se la créer, et je ne me la crée pas. Si bien qu'après la perte du troisième set, je me retrouve assis sur ma chaise, complètement frustré. Depuis le début de saison, j'ai chaque fois l'impression que cela ne peut pas être pire, et chaque semaine, j'ai pourtant l'impression d'être toujours plus bas... Surtout, j'ai l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Clairement, je suis dans une mauvaise phase de ma carrière.

Gilles Muller: "après la perte du troisième set, je me retrouve assis sur ma chaise, complètement frustré" Photo: Corbis via Getty images

Comment cela s'est-il passé au niveau de votre coude gauche?

Rien de particulier. Cela me tirait parfois un peu, mais sans conséquence sur mon jeu.

Et maintenant...?

Je veux surtout rentrer le plus vite possible à la maison. Je ne veux pas me prendre la tête avec mon programme pour le moment. Je dois d'abord digérer cette défaite. J'irais sûrement à 's-Hertogenbosch, mais ce n'est que dans deux semaines. Cela reste à voir...