Gilles Muller arrêtera sa carrière à la fin de l'année

(DH). - Le compte a rebours a désormais commencé pour Gilles Muller. Le n°1 luxembourgeois, âgé de 35 ans et 60e joueur mondial, a décidé d'arrêter sa carrière sur le circuit à la fin de cette année.

«Après beaucoup de réflexions, je vais arrêter ma carrière de joueur de tennis professionnel à la fin de cette saison 2018. J'avais envie de le communiquer maintenant, pour pouvoir être libre et me concentrer à 100% sur le tennis. Je ressentais beaucoup de poids ces derniers temps en gardant cette décision en moi. J'espère maintenant pouvoir savourer mes dernières semaines sur le circuit, et une fois le dernier match fini, j'expliquerai le comment et le pourquoi», nous a-t-il indiqué en demandant simplement de respecter son choix.

Le vainqueur du tournoi junior de l'US Open en 2001, et champion du monde junior cette même année, avait, dans la foulée de cette victoire, annoncé qu'il s'engageait sur le circuit professionnel.



L'année dernière avait été la plus belle de sa carrière avec son premier titre ATP conquis à Sydney, en janvier, puis un second à 's-Hertogenbosch, en juin, avant un quart de finale à Wimbledon après avoir sorti Rafael Nadal à l'issue d'un match marathon de 4h47 (6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13).