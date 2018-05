A 35 ans, Gilles Muller s'aligne pour la treizième fois aux Internationaux de France à Roland Garros. Mais sur une surface de jeu qu'il n'est jamais parvenu à dompter, l'accession au troisième tour est toujours restée une chimère pour le n°1 luxembourgeois. Un catalogue entre dégoût de la terre battue et tirages difficiles.

Gilles Muller à Roland Garros: quinze ans de galères

Il n'en a jamais fait mystère: la terre battue de Roland Garros n'est pas sa tasse de thé. Elle ne le sera d'ailleurs jamais. A l'ocre rieuse et capricieuse de la Porte d'Auteuil, toujours «Mulles» préférera le gazon sacré de Wimbledon et le ciment blafard de Melbourne ou de Flushing Meadows, qui, bien davantage, magnifient ses qualités de gros serveur.

Gilles Muller pose pour la première fois ses raquettes en Roland Garros en 2003: 229e joueur mondial, le Luxembourgeois échoue au premier tour des qualifications en deux sets 2-6, 2-6 face à l'Algérien Slimane Saoudi. L'année suivante, «Mulles» pointe au 138e rang mondial: il parvient à franchir un tour (7-6 (5), 6-1) au détriment du Tchèque Jan Hajek, avant de baisser pavillon au tour suivant devant le Français Julien Jeanpierre (5-7, 3-6).



Âgé de 22 ans, excipant pour toute expérience en tableau final de Grand Chelem d'une double participation (soldées par deux défaites au premier tour) à l'Open d'Australie, en plus de son titre, dans les rangs juniors certes, raflé à l'US Open en 2001, Gilles Muller intègre pour la première fois le tableau principal à Roland Garros en 2005. Classé 69e mondial, le Luxembourgeois est sorti en trois sets secs (4-6, 1-6, 0-6) par le Russe Mikhaïl Youzhny, classé lui n°40.



Youzhny, le sanguin Moscovite, que le citoyen de Reckange-sur-Mess retrouvera quatre ans plus tard, en mai 2009, sur la terre battue parisienne. Sans plus de succès: 6-7 (2), 1-6, 4-6. Des chiffres certes légèrement moins sévères, mais toujours un net 0-3 dans les sets. Youzhny, joueur solide à défaut d'être génial, est l'allégorie métaphorique des malheurs de Muller à «Roland», la personnification de son aversion pour la «terre». C'est bien simple, dans les confrontations entre les deux hommes «hors Roland Garros», le Grand-Ducal mène largement 4 à 1. Eloquent!

2009: Gilles Muller, alors âgé de 26 ans, s'incline pour la seconde fois face au Russe Mikhaïl Youzhny à la Porte d'Auteuil Photo: Mélanie Jeusette

Entre les deux Muller - Youzhny, le (futur) papa de Lenny et Nils ne défraye guère la chronique à l'ombre du Central Philippe Chatrier: un petit tour contre le Biélorusse Max Mirnyi en 2006 (3-6, 1-6, 6-7 (1)), et une défaite au premier tour des... qualifications en 2007 des oeuvres du Français... Jean-Christophe Faurel (6-7 (4), 3-6).

Comme en 2008, «Mulles», blessé (inflammation du tendon patellaire au niveau du genou) fait l'impasse sur l'édition 2010, et se retrouve l'année suivante obligé de repasser pas la case «qualifications»: enfin une victoire, difficile (6-3, 6-7 (1), 6-3) face à l'Américain Jesse Witten, immédiatement suivie d'une élimination de justesse par le Roumain Victor Crivoi (6-7 (1), 7-6 (5), 5-7) pour le Luxembourgeois, alors classé n°121 mondial.

Les grandes premières: 2012 et 2017

2012 marque un tournant: pour la première fois, Gilles Muller se retrouve au 2e tour du tableau principal de Roland Garros après un match... de folie remporté au bout du suspense contre le Néerlandais Igor Sijsling: 2-6, 7-5, 3-6, 6-4, 8-6. Au tour suivant, l'Espagnol Fernando Verdasco, en spécialiste de la terre battue, ne fait aucun cadeau au Grand-Ducal, abandonnant tout de même le premier set: 7-6 (5), 3-6, 2-6, 2-6.

Il faudra patienter trois ans, jusqu'en 2015, pour voir «Mulles» à nouveau lever les bras à la Porte d'Auteuil. Et une fois encore, le n°1 luxembourgeois livre un véritable thriller au premier tour contre le teigneux Italien Paolo Lorenzi, qu'il domine au bout de cinq sets étalés sur deux jours, et après avoir été mené deux sets à zéro: 4-6, 4-6, 7-6 (1), 7-6 (5), 6-4. Le deuxième tour est... injouable, puisqu'il s'appelle... Novak Djokovic, n°1 mondial de son état (Gilles Muller est lui 55e). Dans le stade Suzanne Lenglen, le Serbe ne lâche rien et s'impose 6-1, 6-4, 6-4. Il échouera quelques jours plus tard en finale contre le Suisse Stanislas Wawrinka.

En 2015, Gilles Muller écarte l'Italien Paolo Lorenzi au bout du suspense Photo: AFP

L'année précédente, en 2014, une blessure au... coude gauche (déjà!) avait empêché le n°1 luxembourgeois - alors retombé au 113e rang mondial - de s'aligner, tandis que le redoutable espagnol Roberto Bautista Agut ne lui avait pas laissé la moindre chance au premier tour en 2013 (3-6, 4-6, 2-6). Que peut faire un allergique à la terre battue face à un authentique crocodile?

Les deux ultimes passages de «Mulles» à Roland Garros ne resteront pas gravés dans le marbre: en 2016, alors 42e mondial, agacé, il s'incline sans gloire en trois sets (5-7, 4-6, 1-6) face à un Maroc Baghdatis (ATP 39) appliqué.



La cuvée 2017 laisse certainement plus de regrets et un arrière-goût amer: au coeur de la meilleure saison de sa carrière, victorieux à Sydney en début d'année et fraîchement finaliste sur la... terre battue d'Estoril, Gilles Muller (27e au ranking ATP), qui, pour la première fois à Paris bénéficie d'un statut privilégié de tête de série (n°26), baisse d'entrée pavillon face à l'Espagnol Guillermo Garcia-Lopez, modeste 153e mondial, qui s'impose en quatre manches et déroule dans une fin de partie qui tourne en eau de boudin côté luxembourgeois: 7-6 (4), 6-7 (2), 6-2, 6-2.



Qu'attendre de l'édition 2018, alors? A nouveau classé tête de série - n°29 -, le gaucher du Tennis Spora joue ce lundi son premier tour face à un survivant des qualifications, mais... quel survivant! Ernests Gulbis, l'enfant gâté du tennis letton, avait atteint les demi-finales à Roland Garros en 2014, et fut déjà quart-de-finaliste en 2008, avec, à chaque fois, une défaite face à Novak Djokovic. Le géant de Riga avait en outre glané six titres sur le circuit ATP, entre 2010 et 2014, et émargé au Top 10 mondial en juin 2014. Aujourd'hui, à 29 ans, Gulbis pointe au 162e rang à l'ATP: en perte de confiance, le sulfureux Letton a aligné les contre-performances ces dernières saisons et, forcément, dégringolé dans la hiérarchie.

Gilles Muller et la terre battue: une relation compliquée... sauf à Estoril en 2017

Un adversaire imprévisible donc, versatile et cyclothymique pour un Gilles Muller (ATP 34) lui-même en recherche de confiance et de victoires - il n'en compte que... six en 2018 -, toujours en délicatesse avec son coude gauche (il joue sous antiinflammatoires...) et qui, il le sait, ne domptera jamais cette satanée terre battue et ses glissades contrôlées. L'unique confrontation entre les deux hommes avait vu la victoire du Luxembourgeois en quatre sets (3-6, 7-6 (4), 6-4, 7-6 (5)) au premier tour de l'US Open en 2011.



Le bilan de Gilles Muller à Roland Garros (matches de qualifications compris)

Douze participations: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017

Seize matches disputés: quatre victoires et douze défaites, treize sets gagnés et trente-sept perdus

2003

Tournoi de qualification

1er tour: Gilles Muller (ATP 229) - Slimane Saoudi (ALG) 2-6, 2-6

2004

Tournoi de qualification

1er tour: Gilles Muller (ATP 138) - Jan Hajek (CZE) 7-6 (5), 6-1

2e tour: Gilles Muller (ATP 138) - Julien Jeanpierre (FRA) 5-7, 3-6



2005

1er tour: Gilles Muller (ATP 69) - Mikhaïl Youzhny (RUS, 30) 4-6, 1-6, 0-6

2006



1er tour: Gilles Muller (ATP 66) - Max Mirnyi (BLR, 49) 3-6, 1-6, 6-7 (3)

2007

Tournoi de qualification

1er tour: Gilles Muller (ATP 150) - Jean-Christophe Faurel (FRA) 6-7 (4), 3-6

2008

Pas disputé



2009

1er tour: Gilles Muller (ATP 79) - Mikhaïl Youzhny (RUS, 42) 6-7 (2), 1-6, 4-6

2010

Pas disputé

2011

Tournoi de qualification

1er tour: Gilles Muller (ATP 121) - Jesse Witten (USA) 6-3, 6-7 (3), 6-3

2e tour: Gilles Muller (ATP 121) - Victor Crivoi (ROU) 7-6 (1), 6-7 (5), 5-7

2012

1er tour: Gilles Muller (ATP 52) - Igor Sijsling (NED, 122) 2-6, 7-5, 3-6, 6-4, 8-6

2e tour: Gilles Muller (ATP 52) - Fernando Verdasco (ESP, 16) 7-6 (5), 3-6, 2-6, 2-6

2013

1er tour: Gilles Muller (ATP 83) - Roberto Bautista Agut (ESP, 68) 3-6, 4-6, 2-6

2014

Pas disputé

2015

1er tour: Gilles Muller (ATP 55) - Paolo Lorenzi (ITA, 86) 4-6, 4-6, 7-6 (1), 7-6 (5), 6-4

2e tour: Gilles Muller (ATP 55) - Novak Djokovic (SRB, 1)1-6, 4-6, 4-6

2016

1er tour: Gilles Muller (ATP 42) - Marcos Baghdatis (CYP, 39) 5-7, 4-6, 1-6

2017

1er tour: Gilles Muller (ATP 27, tête de série n°26) - Guillermo Garcia-Lopez (ESP, 153) 6-7 (4), 7-6 (2), 2-6, 2-6