A l'occasion du contre-la-montre Juniors des Championnats d'Europe disputé ce vendredi à Brno (République tchèque), et remporté par le Bekge Remco Evenepoel, les Luxembourgeois Gilles Kirsch et Arthur Kluckers se sont classés respectivement 26e et 30e.

Gilles Kirsch 26e chrono chez les Juniors à Brno

Jean-François COLIN

Victorieux, Remco Evenepoel a bouclé les 23 kilomètres du parcours dans un temps de 29'51"30, devançant son compatriote Ilan van Wilder de 24"14 (30'15"44), tandis que l'Italien Antonio Tiberi rafle la médaille de bronze avec un chrono de 30'31"56.

Côté luxembourgeois, les deux particpants ont terminé dans les mêmes eaux: Gilles Kirsch signe le 26e temps (32'53"20), à 3'01"90 du vainqueur, tandis qu'Arthur Kluckers s'empare de la 30e place en 33'08"90.

La course en ligne (118,8 km) chez les Juniors est prévue dimanche matin, avec six participants luxembourgeois: Gilles Kirsch, Arthur Kluckers, Loïc Bettendorff, Jacques Gloesener, Pol Nothum et Rafael Pereira Marques.