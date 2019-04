Le coureur de l'équipe Deceuninck a remporté ce dimanche la classique Paris-Roubaix longue de 257 km dont 54,5 km de pavés, répartis sur 29 secteurs. Le Belge a devancé au sprint l'Allemand Nils Politt sur l'ultime ligne droite du vélodrome nordiste.

Sport

Gilbert dompte l'Enfer du Nord, Kirsch hors délai

Eddy RENAULD Le coureur de l'équipe Deceuninck a remporté ce dimanche la classique Paris-Roubaix longue de 257 km dont 54,5 km de pavés, répartis sur 29 secteurs. Le Belge a devancé au sprint l'Allemand Nils Politt sur l'ultime ligne droite du vélodrome nordiste.

Après le Tour de Lombardie, Liège-Bastogne-Liège et le Tour des Flandres, le Remoucastrien a décroché son quatrième monument. Derrière le duo qui s'est disputé la victoire, le champion de Belgique Yves Lampaert a pris la troisième place (à 13 ") et a complété le triomphe de l'équipe Deceuninck en cette journée ensoleillée mais froide.



Gilbert s'est écroulé en pleurs après l'arrivée dans les bras du patron de l'équipe belge, Patrick Lefevere. Il a signé le 58e succès belge (un record !) dans la «reine des classiques». Le vainqueur de l'année passée, le Slovaque Peter Sagan, a été débordé dans les 12 derniers kilomètres. Arrivé à une quarantaine de secondes (5e), il a précédé le sprint du premier groupe réglé par le Français Florian Sénéchal (6e) alors que la 4e place est revenue à Sep Vanmarcke.

«Dimanche dernier, c'était une énorme déception car je suis tombé malade avant le Tour des Flandres», a expliqué Philippe Gilbert. «Je me suis reposé et je me suis bien entraîné, je sentais que la forme revenait au fil des jours, ça m'a mis en confiance». «J'ai toujours ce rêve en moi de gagner tous les monuments, un rêve un peu fou que j'ai eu voici une dizaine d'années. Je m'en rapproche et c'est une grande fierté», a ajouté l'ancien spécialiste des classiques ardennaises.

Cette 117e édition de l'Enfer du Nord a été particulièrement intense et le vent le plus souvent défavorable sur les pavés a rendu la course difficile. Contrairement à certaines années, il n'y a eu aucune échappée matinale malgré de belles batailles en tête de course. Avant le premier secteur pavé (29 - Troisvilles à 160 km de Roubaix), un groupe d'une dizaine d'hommes s'est détaché suivi à une dizaine de secondes d'un second. La jonction entre les deux pelotons s'est produite avant le deuxième secteur (28 - à 151 km de l'arrivée).

Conséquence: 23 hommes ouvraient la route, on y retrouvait entre autres Gougeard, Schär, Gaudin, Breschel, Politt, Haller, Declercq, Lampaert, Petit, Trentin, Küng, Philipsen, Bol et Theuns. Mais leur avance n'a jamais dépassé la minute et à l'approche du secteur 23 à Verchain-Maugré à Quérénaing (à 122 km du but), c'était le regroupement.

Un mini peloton s'est détaché avec 35 coureurs dans le secteur 21. Mais à l'approche de la Trouée d'Arenberg, on a eu droit à un nouveau regroupement. Les attaques ont été incessantes mais à 67 km de l'arrivée, un trio Politt-Gilbert-Selig s'est retrouvé aux avant-postes. Le coureur de Deceuninck a poursuivi seul son effort à 51 km de l'arrivée. Mais l'ancien champion du monde a vu revenir sur ses talons Sagan, Van Aert, Lampaert, Vanmarcke et Politt avant le secteur 11 de Mons-en-Pévèle (à 42 km de l'arrivée).



L'avance de ces six hommes montait rapidement à une minute d'avance à 35 km du vélodrome. Au fil des kilomètres, la collaboration au sein de ce groupe était parfaite. A 22 km, Gilbert a placé une première accélération à laquelle Sagan et Politt ont répondu. Van Aert, victime d'ennuis mécaniques et d'une chute, a été le premier à lâcher prise.

Dans le célèbre Carrefour de l'Arbre (secteur 4), Gilbert lançait une nouvelle offensive qui était fatale à Lampaert mais dans la foulée Politt et l'ancien champion du monde prenaient le large, Sagan était incapable de suivre le tempo à 14 km. La victoire se jouait entre les deux hommes et le sprint final tournait à l'avantage de Gilbert.



Alex Kirsch en tête de peloton lors des premiers secteurs pavés. Photo: AFP

Du côté luxembourgeois, Alex Kirsch a été victime d'une crevaison à l'approche du secteur 25 à Saint-Python, conséquence de cet incident, il s'est retrouvé dans un groupe à cinq durant près de 140 km. Malheureusement pour lui, il est arrivé hors délai.



Le classement: 1. Philippe Gilbert (BEL/Deceuninck), les 257 km en 5h58'02" (moyenne: 43 km/h), 2. Nils Politt (GER/KAT) m.t. , 3. Yves Lampaert (BEL/DEC) à 13", 4. Sep Vanmarcke (BEL/EF1) 40", 5. Peter Sagan (SVK/BOR) 42", 6. Florian Sénéchal (FRA/DEC) 47", 7. Mike Teunissen (NED/JUM) 47", 8. Zdenek Stybar (CZE/DEC), 9. Evaldas Siskevicius (LTU/DEM), 10. Sebastian Langeveld (NED/EF1)... 102. Alex Kirsch (LUX/TFE) 29'56" - 100 coureurs classés.

Course Juniors: Tom Paquet unique rescapé

Les Néerlandais ont dominé l'épreuve des juniors disputée sur 111 km donc 17 secteurs pavés entre Saint-Amand-les-Eaux et le vélodrome de Roubaix. La victoire est revenue à Hidde Van Veenendaal qui a battu son compagnon d'échappée le Français Hugo Toumire. Le Néerlandais Lars Boven a pris la 3e place de cette épreuve comptant pour la Coupe des Nations.

Du côté des Luxembourgeois, seul Tom Paquet a fini: 46e à 4'51". Loïc Bettendorff, Mike Esser, Jacques Gloesener, Jérôme Jentgen, Joé Michotte et Gilles Miny ont abandonné.



Tour des Flandres Espoirs: Leyder au pied du podium, un Top 10 pour Geniets

Les Luxembourgeois ont signé un joli tir groupé sur les routes du Ronde des U23 disputé à Audenarde sur la distance de 168km. Pit Leyder s'est classé 4e du sprint final. Le coureur de Leopard a été battu par le Danois Andreas Stokbro Nielsen, lauréat de l'épreuve, le Belge Cédric Beullens et le Britannique Jake Stewart. A noter qu'une chute à hauteur de la flamme rouge a perturbé le sprint.

«Le but était d'entrer dans le top15 afin d'obtenir des points du classement de la Coupe des Nations. Au final, on se retrouve à deux dans les dix premiers, on peut être satisfait de notre course», explique le champion national Espoirs.

Outre la 4e place de Leyder, un deuxième coureur de la FSCL a fini dans le top 10: Kevin Geniets a pris la 8e place. A noter encore la 67e place de Michel Ries (à 5'38"). Colin Heiderscheid, Tiago Da Silva et Arthur Kluckers ont eux abandonné.



Ion Izagirre remporte le Tour du Pays basque

Dans la lutte entre les équipes Astana et Bora, c'est la formation kazakhe qui a, une nouvelle fois, montré sa supériorité, comme depuis le début de la saison. Izagirre (Astana) a ravi le maillot jaune à l'Allemand Emanuel Buchmann (Bora), premier avant la dernière étape avec 54" d'avance. L'Allemand, qui s'est trompé de circuit en fin de course était même sorti du podium, mais il a finalement obtenu la 2e place du classement général, car son erreur a été provoquée par «un problème de signalisation», selon la direction de la course.

Le Britannique Adam Yates, qui a semblé le plus fort sur ce tour, a remporté cette dernière étape, sa 4e victoire cette saison, en s'échappant à deux kilomètres de l'arrivée du groupe de tête, devant Dan Martin (UAE), 2e du classement général, Jakob Fuglsang (Astana) et Ion Izagirre (Astana) dans un groupe qui est parti à 65 kilomètres de l'arrivée.

Buchmann, qui a remporté en solitaire l'étape-reine vendredi, prenant du même coup le maillot jaune de leader à son coéquipier et compatriote Maximilian Schachmann, a payé ses efforts de la veille et n'a jamais été en mesure de rejoindre le groupe de tête. Cette victoire permet à Astana d'ajouter une 22e victoire cette saison, en remportant le classement général.