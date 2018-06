C'était jour de sommet, ce mercredi en championnat de Moldavie. Le leader, le FC Sheriff Tiraspol du Luxembourgeois Gerson Rodrigues, titulaire et qui a disputé tout le match, a dû se contenter d'un match nul (0-0) contre son dauphin du Milsami Orhei dans le cadre de la 10e journée de Division Nationale.

Gerson Rodrigues et le Sheriff Tiraspol stériles dans le choc

Jean-François COLIN C'était jour de sommet, ce mercredi en championnat de Moldavie. Le leader, le FC Sheriff Tiraspol du Luxembourgeois Gerson Rodrigues, titulaire et qui a disputé tout le match, a dû se contenter d'un match nul (0-0) contre son dauphin du Milsami Orhei dans le cadre de la 10e journée de Division Nationale.

Dominateur à domicile, le FC Sheriff n'est pas parvenu à concrétiser sa suprématie dans le jeu et a toujours dû se méfier des reconversions offensives des visiteurs, toujours dangereux sur coups de pied arrêtés. A l'arrivée, il n'y a pas eu de vainqueur (0-0) dans cet authentique sommet de la compétition domestique moldave.



Titulaire chez les Jaune et Noir, Gerson Rodrigues (23 ans, 12 sélections), très actif comme à son habitude, a disputé la première période comme ailier droit, avant de transiter à gauche après le repos. A la 35e minute, sa reprise de la tête, un rien trop croisée, meurt juste à côté du poteau droit de Mitu, tandis qu'au retour des vestiaires, sa frappe enveloppée du pied droit est trop enlevée, et passe au-dessus (50e). Remuant, le n°7 international luxembourgeois se signale encore un peu plus tard avec un envoi du droit non cadré (71e). Bref, "GR7" n'a pas ménagé sa peine, mais en vain...



Après 13 journées, le Sheriff Tiraspol conserve la tête de la Division Nationale avec 30 unités, soit trois de plus que son dauphin et adversaire du jour, le Milsami Orhei. Loin derrière, nanti de 19 points, le CS Petrocub Hincesti complète le podium. Pour le compte de la 14e journée, le Sheriff Tiraspol accueillera le FC Zaria Balti, lanterne rouge avec seulement 9 points, dimanche à 18 heures.