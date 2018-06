Gerson Rodrigues et le Sheriff déroulent

Tout s'est joué en seconde période lors de France - Australie, ce samedi à Kazan dans le groupe C: Antoine Griezmann a ouvert le score à la 58e minute et Mile Jedinak a égalisé pour les Socceroos quatre minutes plus tard, à chaque fois sur un coup de réparation. Puis Paul Pogba a surgi à dix minutes de la fin pour offrir un succès étriqué (2-1) aux Bleus...