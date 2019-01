L'international luxembourgeois devrait porter les couleurs du Jubilo Iwata en 2019. L'ancien joueur du Fola est au Japon pour y négocier un contrat de trois ans annoncent ce lundi nos confrères de L'essentiel.

Gerson Rodrigues devrait rebondir au Japon

Après les Pays-Bas et la Moldavie où il a porté le maillot du Sheriff Tiraspol avec lequel il a été champion, Gerson Rodrigues (22 ans) devrait évoluer dans quelques semaines au pays du soleil Levant et plus précisément au Jubilo Iwata, une formation qui évolue en J-League, l'équivalent de la D1.

Cette équipe a assuré son maintien après avoir remporté les barrages contre Tokio Verdy 2-0 en décembre dernier.



Si à l'issue de la traditionnelle visite médicale, les indicateurs sont au vert, Gerson Rodrigues signera un contrat de trois ans avec le club de Iwata, dans la préfecture de Shizuoka, fief de la société Yamaha qui sponsorise d'ailleurs l'équipe de football de la ville.