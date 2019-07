Samedi, Gerson Rodrigues a offert la victoire à Jubilo Iwata, alors qu'Olivier Thill et Oufa se sont inclinés 2-3 à l'occasion de l'ouverture du Championnat de Russie. Lars Gerson s'est incliné avec Norrköping ce dimanche.

Gerson Rodrigues décisif, Olivier Thill s'incline

Samedi, Gerson Rodrigues a offert la victoire à Jubilo Iwata, alors qu'Olivier Thill et Oufa se sont inclinés 2-3 à l'occasion de l'ouverture du Championnat de Russie. Lars Gerson s'est incliné avec Norrköping ce dimanche.

(dat et DH). - Il restait cinq minutes à jouer en J-League entre Matsumoto Yamaga et Jubilo Iwata, le club de Gerson Rodrigues. L'international luxembourgeois, entré en jeu en attaque à la 64e minute, a reçu le ballon sur le côté droit pour ensuite tromper le gardien adverse.



Cette réalisation sera l'unique de cette rencontre entre clubs mal classés comptant pour la 19e journée du Championnat du Japon. En inscrivant son cinquième but en championnat - le 7e de la saison -, Rodrigues a offert trois points précieux à sa formation qui dépasse ainsi son adversaire du jour et Sagan Tosu grâce à une moins mauvaise différence de buts. Les trois équipes comptent 17 points.

Le samedi 20 juillet, Jubilo Iwata recevra Urawa Red Diamonds qui occupe la dixième place du classement.



Le FC Oufa d'Olivier Thill s'est incliné 2-3 sur la pelouse du FK Ural Ekaterinbourg à l'occasion de l'ouverture du Championnat de Russie. Le milieu de terrain international luxembourgeois a débuté la rencontre sur le banc et est entré en jeu à la 72e minute alors que son équipe était menée 0-2. Oufa est revenu à 1-2 à la 77e minute avant d'encaisser un troisième but (81e) et d'inscrire un penalty à la 86e suite à une faute sur le Nigerian Sly.



Ce dimanche, l'IFK Norrköping a laissé échapper un point en s'inclinant, dans le temps additionnel, sur la pelouse d'Östersunds FK. Lars Gerson a débuté cette rencontre de la 15e journée d'Allsvenskan sur le banc. L'international de 29 ans est entré à la 86e minute au score de un partout.

Réduits à dix à la 91e, les locaux ont arraché la victoire deux minutes plus tard. Norrköping est sixième du classement avec 24 points.



Vainqueur 2-0 en Irlande, l'IFK reçoit St. Patrick's jeudi pour le match retour du premier tour de qualification de la Ligue Europa.