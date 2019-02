Le championnat japonais débute dans quinze jours. Les équipes peaufinent leur préparation. Jubilo Iwata, le club de Gerson Rodrigues, s'est incliné 1-3 contre Shimizu S-Pulse, un autre club de J1 League. L'international a marqué!

Sport 1

Gerson Rodrigues buteur avec son club japonais

Le décor est champêtre. On entend les spectateurs et notamment leur "oh" lorsque Gerson Rodrigues s'élève plus haut que les défenseurs adverses pour égaliser (1-1) avant que son équipe ne s'incline.

La nouvelle recrue de Jubilo s'est ensuite fendue d'une interview en portugais.