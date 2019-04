Le vice-champion tenait les trois points jusque dans le temps réglementaire! L’IFK Norrköping s’est vu refuser une seconde victoire de rang ce jeudi soir dans le cadre de la cinquième journée d’Allsvenskan chez le leader. Djurgarden a fini par égaliser.

Gerson et Norrköping rejoints dans les arrêts de jeu

Christophe NADIN Le vice-champion tenait les trois points jusque dans le temps réglementaire! L’IFK Norrköping s’est vu refuser une seconde victoire de rang ce jeudi soir dans le cadre de la cinquième journée d’Allsvenskan chez le leader. Djurgarden a fini par égaliser.

Un succès spectaculaire (4-3 contre Falkenberg) pour briser sa coquille suivi d’un autre plus prestigieux pour se replacer au classement? L’IFK Norrköping y a longtemps cru.



Ce jeudi, le club de Lars Gerson a distancé Djurgarden un but à rien à cinq minutes de la pause. Une réalisation signée Skrabb. Norrköping a gardé ce court avantage jusqu'à la 92e minute et cette égalisation de Berg de la tête au second poteau. L’international luxembourgeois a joué tout le match dans le trident défensif.

Norrköping est dixième au classement avec six points.