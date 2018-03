Samedi aucun des internationaux luxembourgeois n'a pu fêter une victoire avec son club.

Gerson et Norrköping font match nul

Kevin Zender Le point sur les Luxembourgeois engagés à l'étranger ce samedi.

En Suède l'IFK Norrköping a fait match nul (2-2) contre Örebrö en Coupe. L'international luxembourgeois Lars Gerson est entré en jeu à la 85e minute. Après trois journées Örebrö, Helsingborg et Norrköping ont cinq points dans le groupe F. Tvaakers IF est dernier avec 0 points.

En Belgique Waasland-Beveren qui n'a plus de chances d'atteindre le play-off 1 a perdu son match à domicile contre Genk (0-1). Laurent Jans a joué tout le match comme arrière droit.

Le FC Malines d'Anthony Moris, qui était sur le banc, n'a pas réussi à avoir un point à Liège, où le Standard était victorieux (3-2). Malines reste avant-dernier avec 24 points après 29 matchs.

Le match entre l'Eintracht Brunswick II, équipe d'Eric Veiga, et Lübeck a été remis.



Battu respectivement par Knokke et Alost, Virton espérait se racheter une conduite. C'est manqué. L’enjeu de la 22e journée était de mettre à terre Dessel, cinquième de classe. Lazaar pensait débloquer la situation après trente secondes mais le gardien écartait du pied la tentative. Le retour de manivelle s’avéra terrible : en trois minutes à peine, Vosters (4e) et Baeten (7e) crucifièrent l’infortuné Dupire (0-2). Dos au mur, les Gaumais via Vaccaro relancèrent le suspense à l’approche du dernier quart d’heure (1-2, 70e). On en resta là. Lucas Prudhomme n'est pas entré en jeu.