Gerson et Norrköping créent la sensation, Moris se distingue

Les rencontres de mise à jour de mercredi ont permis à Steinsel de s'affirmer dans la course au podium de la D1 série 1 alors que Mondercange a écarté lourdement Weiler (6-0) dans la course à la troisième place en D2 série 2. En D2, la bonne affaire est à mettre à l'actif de Berdorf/Consdorf en série 1 et Mensdorf dans la série 2.