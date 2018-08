Vincent Thill est le premier buteur du FC Pau cette saison mais son club s'est incliné 1-2 au Mans lors de la cinquième journée de National. Lars Gerson et Norköping ont eux manqué l'occasion de mettre la pression sur Hammarby.

Gerson et Norköpping tenus en échec, Thill marque mais Pau perd

(tof). Suspendu pour le match face à l'IFK Göteborg, Lars Gerson a retrouvé une place de titulaire ce vendredi. Son club de l'IFK Norköpping a été tenu en échec chez la lanterne rouge Trelleborgs (1-1). L'international a joué tout le match au coeur du jeu dans une ligne médiane à quatre. Karlsson avait mis les visiteurs au commandement juste après le quart d'heure. Horberg a égalisé à la 37e minute.



Norköpping campe à la troisième place avec 39 points en Allsvenskan. Récemment transféré à l'ESTAC, Christopher Martins ne faisait pas partie du groupe troyen qui s'est incliné au FC Paris (0-2) lors de la sixième journée de Ligue 2.

Un cran plus bas, Vincent Thill et le FC Pau ne décollent toujours pas. Le club béarnais s'est incliné au Mans (1-2) et ne compte toujours qu'un point au classement général avec toutefois un match de moins. L'international s'est démené en attaque et a égalisé pour les visiteurs (50e) qui ne sont pas parvenus à garder le nul que sept minutes.

Pour rappel, le buteur côté palois est @vincthill10, après un contre d'école et une sublime frappe enroulée du pied gauche.

(2-1) #LMFCPAUFC — Pau FC 👑 (@PauFootballClub) August 31, 2018

Les trois internationaux se retrouveront dans les prochaines heures à Lipperscheid pour préparer le premier match de la Ligue des Nations contre la Moldavie samedi au stade Josy Barthel.