La machine genkoise a essoré pas mal de joueurs du Fola au match aller. Gérard Mersch est sans doute l'un des éléments qui s'en est le mieux tiré. Une bouffée d'oxygène pour le Nordiste que les blessures n'ont pas épargné ces dernières saisons.

Sport 3 min.

Gérard Mersch: «J'espère qu'on va changer de système»

Christophe NADIN La machine genkoise a essoré pas mal de joueurs du Fola au match aller. Gérard Mersch est sans doute l'un des éléments qui s'en est le mieux tiré. Une bouffée d'oxygène pour le Nordiste que les blessures n'ont pas épargné ces dernières saisons.

Gérard , avec quels sentiments avez-vous quitté Genk?

On a vécu un match très difficile, mais c'était une belle expérience. Ce n'est pas tous les jours que l'on joue contre une telle équipe.

Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné chez cet adversaire?

Son style de jeu. Cela va très vite. Surtout les ailiers qui sont rapides. Moi, je me suis retrouvé face à Trossard.



Justement, quelles étaient les consignes de Thomas Klasen?



Le coach m'a dit que j'aurais face à moi le joueur le plus fort. Moi, je ne me suis pas posé de question. Je suis aussi un joueur. Je sais ce que je peux et ce que je ne peux pas faire. La consigne, c'était de d'abord défendre, ne pas faire trop d'erreurs. J'ai tout donné.

Etes-vous content de votre prestation personnelle?

Oui même si on ne peut pas pleurer de joie avec un tel score.

L'une des particularités de ce match fut cette défense renforcée. Plutôt inhabituel dans le chef du Fola, non?



L'idée, c'était de les contrer sur les côtés parce qu'ils venaient chaque fois à deux. On devait éviter de se retrouver en deux contre un, d'où cette idée de défense à cinq. On ne joue pas comme ça en championnat. C'était quelque chose de nouveau. A cinq, c'est difficile de défendre car on peut se prendre des ballons dans le dos.

Est-ce l'expérience la plus douloureuse que vous avez vécue?

Je me rappelle d'un match disputé à Beggen avec les U19 face à l'Angleterre (0-8 en 2014). Je l'ai encore en travers de la gorge.

Que peut-on avoir comme objectif avant un tel match retour avec le derby face à la Jeunesse quatre jours plus tard?

Je pense que Genk va faire tourner son équipe. Nous, on doit faire mieux. Mais on ne va pas se mentir, on ne va pas se qualifier. Il faudra éviter les blessures avant le derby car il y a déjà deux Luxembourgeois sur le flanc avec Tom et Billy. J'espère que l'on jouera un autre système.

Parce qu'on ne prend pas de plaisir en défendant à cinq?

Non ce n'est pas ça mais ce n'est pas notre habitude d'évoluer de la sorte. Moi je n'ai pas de problème mais certains joueurs n'étaient pas au top car c'était nouveau pour eux.

D'un point de vue personnel, c'est votre deuxième expérience au Fola? Etes-vous arrivé un peu tôt la première fois (2015)?

Beaucoup de gens me disent ça mais moi je dis que je suis arrivé au Fola avec une blessure et ça, ça change tout!

Votre retour à Wiltz vous a apporté quelque chose?

Evidemment. J'avais besoin de temps de jeu et je l'ai obtenu. J'ai repris confiance en moi et je me suis relancé.

Là, vous êtes lancé...

Espérons que les blessures m'épargnent. C'est ça qui casse un joueur.

On vous a connu attaquant. Aujourd'hui, vous êtes latéral. C'est particulier comme trajectoire, non?

Oui je suis un attaquant de formation. Quand je suis arrivé au Fola, Jeff (Strasser) m'a proposé une autre position. J'ai essayé arrière gauche et arrière droit. Puis c'est parti comme ça.

La transition fut-elle difficile?

Il faut l'accepter. C'est difficile au début car un attaquant ne défend pas naturellement. Mais Jeff m'a fait comprendre que j'avais l'agressivité et la vitesse pour jouer à ce poste. Finalement je m'y suis mis assez vite. Cela fait un an et je me vois bien y rester.