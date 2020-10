Après avoir racheté le club belge de Mouscron, c'est sur le Portugal, et plus précisément sur le deuxième club de Porto, que le businessman luxembourgeois et président du club de Lille a jeté son dévolu. Objectif: refaire des Panteras une équipe qui compte en Primeira Liga.

Gerard Lopez veut redorer le blason de Boavista

Après avoir racheté le club belge de Mouscron, c'est sur le Portugal, et plus précisément sur le deuxième club de Porto, que le businessman luxembourgeois et président du club de Lille a jeté son dévolu. Objectif: refaire des Panteras une équipe qui compte en Primeira Liga.

(DH) - Sans surprise, l'assemblée des socios du Boavista Futebol Clube, en fin de semaine dernière, a accepté le transfert des parts de la Société anonyme à directoire (SAD) du deuxième club de Porto à la société de Gerard Lopez, par 299 voix pour et neuf abstentions. Le rachat du club qui a récemment recruté Adil Rami, le champion du monde français et ex-compagnon de Pamela Anderson, était dans les tuyaux depuis le printemps.

A l'instar de la politique sportive suivie à Lille ou à Mouscron, le nouveau club satellite de la galaxie Lopez aura pour objectif de dénicher de jeunes talents, les faire grandir et les revendre avec une belle plus-value. Mais pas seulement. L'homme d'affaires luxembourgeois a aussi indiqué, lors d'un entretien avec La Voix du Nord, en juillet, vouloir redonner tout son lustre à un club détenteur de dix titres de champion du Portugal et de cinq Coupe du Portugal.

Quant au montant de la transaction, Gerard Lopez a indiqué à Paperjam qu'il y a «la partie rachat du capital et la partie investissement dans le club. La totalité se situe à peu près à 20 millions d'euros». Côté sportif, les sociétaires de l'Estádio do Bessa occupent la 14e place de la Liga NOS avec deux points en trois matches.

