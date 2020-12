Bien que le club occupe la tête de la Ligue 1, il s'apprête à changer de main, selon le quotidien L'Equipe. Propriété de l'homme d'affaires luxembourgeois depuis 2017, le club, très endetté, serait repris par le fonds d’investissement Elliott.

Gerard Lopez sur le point de vendre le Losc

(Jmh) - Si, sur le plan sportif, le Losc survole la situation, les choses en vont autrement sur le plan financier. Selon le journal L'Equipe, l'actuel leader de Ligue 1 changera prochainement de main. Propriété depuis janvier 2017 de Gerard Lopez, le club lillois devrait être repris par le fonds d'investissement Elliott, son principal bailleur. Et ce, via un accord qui devrait tomber d'ici jeudi soir au plus tard.

Pour le quotidien sportif français, la reprise devrait se faire via la société Callisto Sporting SARL, filiale de la holding Merlyn Partners localisée au Luxembourg. Charge à elle de prendre en charge la dette, accentuée par les conséquences de la pandémie et estimée à 225 millions d'euros. Dont 123 millions n'auraient pas encore été remboursés. L'Equipe assure que pour combler le vide, le nouveau propriétaire aurait l'intention de multiplier les départs au sein de l'effectif professionnel au cours du mercato hivernal qui débutera le mois prochain.

Toutefois, Christophe Galtier, actuel entraîneur des Dogues, ne serait pas menacé. Président du club, Gerard Lopez serait remplacé alors par Olivier Létang, ancien président du Stade rennais (2017-2020) et ancien membre de la direction sportive du PSG (2012-2017). Ce départ de Lille ne serait pas la fin de l'aventure dans le monde du foot de l'homme d'affaires luxembourgeois, ce dernier étant par ailleurs propriétaire du club de Boavista au Portugal et de Mouscron en Belgique.

Pour mémoire, en août 2019, il déclarait vouloir «rester une éternité» au Losc et avait ancré les structures du club au Grand-Duché via une gestion au travers de cinq sociétés toutes enregistrées sur la Place.

