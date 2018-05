Vainqueur 2-1 de Mertert-Wasserbillig, Rumelange est assuré de retrouver la BGL Ligue. La régularité a payé. «Je ne m'y attendais pas», avoue Gérard Jeitz. L'homme fort des Bleus retrouve la BGL Ligue. «On connaît la série. Il faudra batailler.»

Sport 2 min.

Gérard Jeitz: «Je ne m'attendais pas au passage à vide de Käerjéng»

Interview: Vincent Lommel

Vainqueur 2-1 de Mertert-Wasserbillig, Rumelange est assuré de retrouver la BGL Ligue douze mois après l'avoir quittée. La régularité a payé au même titre, concédons-le, du passage à vide de Käerjéng. «Je ne m'y attendais pas», avoue Gérard Jeitz. L'homme fort des Bleus retrouve la BGL Ligue. «On connaît la série. Il faudra batailler.»

Président, la satisfaction est de mise après avoir validé le ticket pour retrouver l'élite: avez-vous douté?

La soirée fut longue! Je suis très satisfait. Au risque de surprendre, il s'agissait d'une année de transition. Rebondir après une descente n'est pas chose facile. Il ne faudrait pas l'oublier! Si on m'avait dit au mois d'août que la montée serait effective neuf mois plus tard, j'aurais signé des deux mains. On monte, tant mieux. Si on n'y parvenait pas, ce n'était pas grave. L'effectif a été rajeuni avec des garçons formés au club. C'est la marche à suivre et on va continuer dans cette voie.

Le club avait décidé d'innover, d'octroyer sa confiance à des entraîneurs peu connus, Sven Loscheider (T1, ex-Aspelt) et Dan Del Col (T2). Un pari audacieux, téméraire. Un pari gagnant!

En effet. Selon moi, il n’y a pas de vieux ou de jeunes mais seulement des bons ou des mauvais. Rumelange a été régulier (56 points sur 72, 4 défaites). Pour être franc, je ne m'attendais pas, ou si peu, au passage à vide de Käerjéng au deuxième tour. Voilà qui fait la beauté du football. Une saison est tellement longue. L'USR n'a pas connu de coup de mou. Les organismes sont éprouvés. Il reste deux matches (Mühlenbach et Canach) face à des adversaires qui n'ont plus chose à perdre ni à gagner. Le championnat ne sera pas falsifié.

L'USR connaît la BGL Ligue pour la fréquenter de manière régulière. Comment s'y préparer pour tenter d'y faire bonne figure?

On connaît la musique au sein de l'élite. Cinq équipes sont (un peu) au-dessus de la mêlée. Le reste de la meute se vaut, bagarre pour sauver sa peau. On s'en rend encore compte cette saison… Je le clame, je le répète: le souhait est de continuer avec nos jeunes car nous avons un établi un plan sur trois, quatre ans. Il n'est pas question de les bloquer en recrutant plusieurs joueurs. Comme c'est le cas dans d'autres clubs, le secteur offensif n'est jamais très fourni. Nous serons attentifs au marché. Certains garçons de chez nous ont été contactés mais sans donner une suite favorable. Tout le monde repart pour un tour et c'est de bon augure. D'un autre côté, il est assez logique de faire confiance à l'effectif qui a réussi la montée.