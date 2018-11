Georges Ramos (Samba 7): «Les trois derniers points à prendre en 2018»

Dix-septième journée de championnat et la bagarre dans le bas de tableau continue. Nordstad et Dudelange se quittent dos à dos, Feulen déserte le dernier siège de relégable et c’est à nouveau Wilwerwiltz qui ferme la marche. Dans le Top 4, Samba 7 ALSS, le FCD03 et Clervaux s’imposent.