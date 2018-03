Le Samba 7 Futsal Niederkorn est quasiment rassuré sur son sort en Ligue 1 et peut même encore rêver de Final Four. Les Jaunes et Bleus se déplacent à Bettendorf lors de la 16e journée de championnat. Le secrétaire Georges Ramos revient sur ce début d'année 2018.

Sport 4 min.

Georges Ramos: «Le Samba 7 Futsal doit préparer la prochaine saison»

Le Samba 7 Futsal Niederkorn est quasiment rassuré sur son sort en Ligue 1 et peut même encore rêver de Final Four. Les Jaunes et Bleus se déplacent à Bettendorf lors de la 16e journée de championnat. Le secrétaire Georges Ramos revient sur ce début d'année 2018.

Georges Ramos, après une série de revers, le Samba 7 a renoué avec la victoire dans le derby face au RAF Differdange, avez-vous une explication?

Il s’agit d’une victoire qui était attendue depuis bien longtemps. A part notre succès en quart de finale de la Coupe de Luxembourg contre Wilwerwiltz en début d’année 2018, nous n’avions connu que des défaites. La transition amorcée fin 2017, début 2018 nous a obligés à repartir à zéro avec la moitié de l’effectif. L’intégration des nouveaux, qui sont des éléments de qualité, s’est bien passée mais cela a pris du temps pour acquérir les automatismes. De plus, avec les défaites successives, c’est le moral qui en a pris un coup. Sortir d’une spirale négative n’est pas chose aisée. Notre effectif a également dû faire face aux blessures de quelques éléments importants (Filipe Maia, Jordan Afoun, Gonçalo Pessoa, Sidney Lima, Sylvain Ferreira, Joey Do Rosario et Micael Gonçalves). J'ai une pensée spéciale pour Yannick Spencer qui souffre d'une rupture des ligaments croisés du genou lors du déplacement à Clervaux.

Peut-on parler de déclic dans la tête des joueurs?

Le succès dans le derby face au RAF Differdange est avant tout une grande bouffée d’air frais car en cas de défaite, on risquait de passer de candidat au play-off à candidat à la Ligue 2. Est-ce un déclic ou pas, on le verra lors des prochaines rencontres mais cette victoire est arrivée trop tard pour espérer sauver cette saison. La qualité de jeu était présente lors de tous nos matchs mis à part nos duels avec Dudelange et le Racing. On doit à présent penser à préparer la prochaine saison. Avec ce qui s'est passé au début de saison, il n’est pas trop tôt pour préparer 2018-2019.

Vous êtes régulièrement présent sur le banc de touche lors des matchs de Ligue 1. Comment vivez-vous ces rencontres?

Ce n’est pas toujours facile à vivre de voir le groupe confronté à des situations difficiles. On dira pour simplifier que ce sont les aléas du développement du futsal au Grand-Duché. De ce point de vue, le groupe a montré une maturité assez surprenante pour accepter et surmonter des obstacles inattendus. Sur un plan plus personnel, j’arrive à relativiser les choses après vingt-deux années de présence dans le futsal en Belgique et au Luxembourg. Il faut se dire qu’il peut toujours y avoir des situations plus délicates. J’essaie de transmettre au groupe du calme et de la maîtrise, chose qui n’est pas toujours aisée. Mais il s’agit d’un travail de longue haleine.

Georges Ramos, le secrétaire du Samba 7, essaie de partager avec ses joueurs ses nombreuses années dans le futsal. Photo: Stéphane Guillaume

Face au FC Bettendorf qui joue son avenir en Ligue 1, le Samba 7 Futsal peut jouer plus libéré puisque vous comptez neuf points de plus que le barragiste. Y a-t-il tout de même une pression avant ce déplacement?



Tous ceux qui suivent attentivement le futsal luxembourgeois ont pu constater la montée en puissance de Bettendorf lors des dernières semaines. Ils n’ont plus rien à perdre et pourraient même parvenir à éviter le match de barrage. De notre côté, nous allons suivre notre modèle de jeu habituel étant donné que nous pensons à plus long terme. Je sens chez nos joueurs une énorme envie de montrer que les matchs perdus depuis le début de l'année 2018 se sont joués sur des détails.



Gardez-vous tout de même une petite pensée pour les play-offs dans un coin de votre tête (six points de retard sur le 4e à trois journées de la fin du championnat)?

Bien que ce soit encore mathématiquement possible, il faut se rendre à l’évidence qu’il faudrait un concours de circonstances très favorable pour que nous finissions à la quatrième place. De plus, quatre équipes sont encore concernées et nous sommes les moins bien placés.

L'adaptation à la petite salle de Bettendorf n'est pas aisée, craignez-vous autre chose chez votre adversaire?

Nous respectons tous nos adversaires, car nous sommes conscients que chaque équipe fournit des efforts tout au long de la saison. Le FC Bettendorf s’est bien renforcé comme en témoignent ses récents résultats mais nous ne craignons pas nos adversaires. Il s’agit d’un test supplémentaire pour le groupe comme la capacité d’adaptation à un espace très réduit comme la salle de Bettendorf. Je fais confiance à notre staff technique ainsi qu’à nos joueurs qui se préparent au mieux dans des conditions qui s’apparentent à celles que nous allons rencontrer dimanche.

Le programme de la 16e journée de Ligue 1

Dimanche

18h30 FC Bettendorf - Samba 7 Futsal Niederkorn

18h30 (Fousbann) RAF Differdange - FC Nordstad

19h FC Differdange 03 - Futsal US Esch

19h Union Titus Pétange Futsal - Amicale Clervaux Futsal

19h Racing FC Union Luxembourg - AS Sparta Dudelange



Le programme de la 13e journée de Ligue 2



Dimanche

20h CS Fola Esch - FC Wiltz 71

Lundi

20h Red Boys Aspelt - 58 Latdevils Garnich

20h Futsal Wilwerwiltz - Futsal All Stars Colmar-Berg