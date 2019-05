Sacré champion de Division 2, Série 1 avec cinquante-huit points sur soixante-quinze possibles, l’US Feulen a livré une magnifique saison qui se terminera ce dimanche (16h) par la venue de Wincrange (4e). Mais le coeur ne sera pas vraiment à la fête...

George Fernandes quitte un US Feulen sous tension

Par Vincent Lommel

En dépit de son titre de champion et de la montée assurée en Division 1 subséquente, l’US Feulen vit des moments compliqués: le président Gilbert Schank, la secrétaire Nathalie Schank et le trésorier Serge Goerens ont jeté le gant. De plus, les sponsors s’en vont.



Présent de manière ininterrompue depuis neuf saisons au club à la suite de sa retraite comme joueur à Etzella, fidèle parmi les fidèles, l’entraîneur, George Fernandes prendra place une dernière fois sur le banc de touche ce dimanche sur le coup de 16 heures pour la réception de l'AS Wincrange, avant de tirer sa révérence. Une décision... pas si surprenante que cela.



«Après le match qui nous assurait la montée en D1, certains joueurs de l’équipe A ont eu des altercations avec plusieurs personnes extérieures au comité. Le père de l’une d’elles met beaucoup de pression. Influencés par des personnes extérieures au club, les jeunes actifs au sein du comité en profitent pour imposer des règles. Ils ont notamment décidé de sanctionner un joueur qui est là depuis de nombreuses années. Ils font n’importe quoi. Ces divergences de vues m’ennuient, m’énervent. J’ai donné l'entraînement jeudi soir, à l'issue duquel j’ai annoncé au groupe mon départ après le match de ce dimanche», déplore un George Fernandes plus amer que jamais.



Fin de l’histoire d’amour.