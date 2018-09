L’entraîneur du Milan AC a répondu aux questions des journalistes présents au stade Josy-Barthel. Le champion du monde 2006 a insisté sur le fait que le Milan AC prépare ce match avec sérieux et application.

Sport 2 min.

Gennaro Gattuso: «Dudelange n’est pas une surprise»

Propos recueillis par Thibaut Goetz

Gennaro, est-ce que la qualification de Dudelange est une surprise pour vous?

Pour moi il n’y a aucune surprise, le football change beaucoup depuis quelques années. Dudelange a mérité de participer à la phase de groupe. Ils ont battu des équipes comme Cluj et Varsovie, demain (jeudi) on devra faire attention, le match commence à 0-0…

Quelles sont les qualités de Dudelange et les meilleurs dudelangeois ?

Ils jouent en 4-4-2, on sent que c’est un système dans lequel les joueurs se sentent bien, ils arrivent notamment bien à trouver la profondeur. Sinani est un joueur qui peut nous mettre en difficulté, ils attaquent parfois à trois et avec beaucoup de vitesse souvent.

Comment un grand club comme le Milan AC prépare ce type de rencontre, contre une équipe néophyte à ce niveau?

On prend ce match avec enthousiasme, on ne veut pas les sous-estimer, on ne doit pas manquer le début de match.

Est-ce que le stade Josy-Barthel sera le plus petit stade dans lequel vous avez joué?

Oui c’est en effet un des plus petits, mais on n'a aucune excuse, on doit jouer comme une équipe. Les joueurs de Dudelange ont une tête, deux bras, deux jambes. On ne doit pas se trouver d’excuses.

Qui sont les absents du côté du Milan AC?

Patrick Cutrone a essayé de s’entraîner mais il n’est pas au top alors il n’est pas venu parce que l’on doit avoir des joueurs à 100% pour ce match. On a préféré le laisser à la maison, comme Musacchio, c’est une précaution. Le reste c’est mes choix.

Vous avez construit votre carrière sur la hargne, n’avez-vous pas peur de tomber demain sur 11 Gennaro Gattuso?

Quand on met un grand maillot comme Milan et qu’on joue Dudelange, on a tout à perdre. On a besoin de bien se préparer, parce que c’est un rêve pour certains de jouer ce match contre une grande équipe comme Milan et on doit les respecter. Il faut la bonne mentalité.

Est-ce qu’un turnover est prévu du côté de Milan?

Ce n’est pas facile de trouver les onze pour ce match tout le monde s’est bien entraîné, on va continuer à jouer notre football, à essayer de trouver la verticalité c’est ce que j’attends.

Comment vous avez analysé votre dernier match contre Cagliari (1-1) et notamment les vingt dernières minutes qui ont été compliquées?

On a fait des erreurs dans ce match, comme contre Naples et Rome. On a tout analysé, on en a discuté tous ensemble. Je pense que l’on a besoin de s’améliorer, mais demain je pense que l’on jouera bien au football.

Pourquoi ne vous êtes-vous pas entrainé au Luxembourg avant le match ?

Sans vouloir manquer de respect à personne, depuis quelques années on fait souvent comme ça, c’est un de mes choix. C’est mieux de faire le dernier entraînement à Milanello que devant tout le monde ici qui chercherait à nous observer, que ce soit autour du stade ou ailleurs.