Sport 3 min.

Gauthier Hein: «Je mise sur un succès du FC Metz face à Lyon»

Metz - Lyon ce dimanche à 17h

Les Messins s’apprêtent à défier Lyon ce dimanche (17h) avant de s’en aller à Rennes la semaine prochaine. Deux rendez-vous compliqués à négocier et qui pourraient surtout sceller irrémédiablement l’avenir funeste des hommes de Frédéric Hantz. De Tours (L2), où il est prêté, Gauthier Hein (21 ans) préface la venue des Lyonnais.

Propos recueillis par Hervé Kuc



Gauthier, comment se passe votre saison à Tours en Ligue 2 (20e avec 18 points)?

Elle est forcément mitigée au regard de notre classement. Ces derniers temps, nous faisons de bons matches, nous enregistrons de meilleurs résultats mais l’écart avec Quevilly-Rouen (18e, 28 points) est conséquent. Jorge Costa m’a donné ma chance et je l’ai saisie face à Lorient (30 mars) pour inscrire le troisième but de l’équipe (3-1) et j’aurais pu encore marquer face à Valenciennes ce mardi (0-1) mais le poteau m’en a empêché.

Regrettez-vous d’avoir été prêté?

Dans mon esprit, à l’été dernier, j’étais parti pour faire la saison au FC Metz et j’estime que même une expérience négative vous fait devenir plus fort. J’ai grandi en venant ici, j’ai appris et je côtoie un coach expérimenté. Notre entraîneur a remporté la Ligue des champions avec Porto en 2004 (3-0 face à Monaco) et forcément on suit ses conseils. On va faire du mieux possible sans se mettre de pression supplémentaire pour la suite du championnat.

En Ligue 1, le FC Metz (20e, 22 points) est un peu mieux loti que vous en terme de points. Que pensez-vous de ses prestations?

La situation est compliquée. Je suis frustré de les voir perdre surtout que depuis quelques matches la défaite intervient en fin de partie. Est-ce que j’aurais pu les aider cette saison? On ne le saura jamais, c’est ainsi. Là, c’est Lyon qui arrive et forcément c’est un match spécial. J’ai toujours dans un coin de ma tête mon premier but réussi en Ligue 1 face aux Lyonnais (1-0, 3 décembre 2016) mais l’affaire des pétards avait tout annulé. J’espère que cette fois tout va bien se passer et que Metz va réussir une grosse performance.

Peut-on connaitre votre pronostic pour la rencontre de ce dimanche (32e journée de L1)?

Oui, je vais miser sur un succès du FC Metz 2 à 1 avec des buts de Roux et Dossevi. Théoriquement, il est prévu que je revienne à Metz en fin de saison. On va finir nos missions respectives et je devrais retrouver Saint-Symphorien bientôt. En attendant, je suis retourné sur Thionville dernièrement, là où j’ai toute ma famille et là où on peut se ressourcer quand tout ne se passe pas comme prévu.

L’enjeu de la rencontre. Le FC Metz (20e, 22 points) vit une saison forcément très pénible. Nullement débordés dernièrement par Strasbourg (2-2), Nantes (1-1), Guingamp (2-2) ou Troyes (0-1), les partenaires de Kawashima avancent trop lentement au général pour espérer combler leur écart avec Troyes (18e, 29). A sept étapes de l’arrivée, le bateau grenat est presque coulé et son goal-average (-29) l’oblige à un futur parcours de champion s’il veut à nouveau recevoir le PSG l’année prochaine en championnat. Lyon (4e, 60) arrive en forme à Saint-Symphorien (3 succès de rang), et on imagine mal les protégés de Jean-Michel Aulas se vautrer sur la pelouse mosellane ce dimanche. Côté grenat, Frédéric Hantz, privé de Selimovic suspendu, va pouvoir «compter» sur le retour de Palmieri pour faire le nombre en défense. Ensuite, le FC Metz s’en ira à Rennes (14 avril, 33e journée) pour y retrouver, l’espace d’une rencontre, le très doué Ismaïla Sarr. Chaud devant.

Le prono de la rédaction. Les Messins affichent un bilan médiocre depuis huit parties (4 défaites, 4 nuls) et leur dernier succès remonte au 27 janvier et la venue de Nice (2-1). Là, on voit mal comment les hommes de Frédéric Hantz pourraient résister aux inspirations lyonnaises. Notre pronostic: 3 à 1 en faveur de Lyon.