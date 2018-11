Entre la Lazio et Parme, deux rendez-vous de Serie A très importants pour le Milan, Gennaro Gattuso (40 ans) prépare le rendez-vous avec Dudelange, ce jeudi en Ligue Europa. La victoire est impérative pour les Rossoneri qui doivent aussi s'économiser.

Gattuso: «Gagner à tout prix avec le moins d'efforts possible»

Didier HIEGEL Avant AC Milan - F91 Dudelange jeudi à 18h55

Comme Donald Trump, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur et patron de l'extrême droite italienne, est un adepte des punchlines à tout-va. Il a un avis sur tout. Supporter de l'AC Milan, il avait pris place dimanche soir dans les tribunes du Stadio Olimpico de Rome où son équipe de cœur s'est fait reprendre dans le temps additionnel par la Lazio (1-1) et n'a pas tardé à donner son avis aux micros tendus vers lui.

«Si j'avais été Gattuso, j'aurais fait quelques changements, les joueurs étaient fatigués, je ne comprends pas pourquoi il n'a rien changé en seconde période», a déclaré le vice-Premier ministre à la télévision italienne.

L'ancien chien de garde qui protégeait les artistes de son équipe (Kakà, Seedorf, Pirlo...) n'a pas tardé à montrer les crocs et lui a répondu vertement: «Cela me rend fou, avec tous les problèmes que connaît ce pays, que Salvini ait le temps de parler de l'AC Milan». Cinglant comme un tacle du championnat écossais qu'il a pratiqué aux Rangers.

Un secteur défensif remanié



«N'oublions pas que le Milan a actuellement un effectif décimé par les blessures et les suspensions», précise Valentin Pauluzzi, journaliste à L'Équipe basé dans la capitale lombarde et spécialiste du Calcio. «C'est même une bonne affaire puisque ce résultat lui a permis de rester au contact de son adversaire du jour, dans l'optique de la course aux places en Ligue des champions.»

La défense milanaise est particulièrement un secteur en souffrance avec notamment les absences de Davide Caldara, Alessio Romagnoli et Matteo Musacchio. Tous souffrent de blessures aux tendons qui laissent le staff technique assez perplexe.

«Ces absences obligent Gattuso à aligner une défense à trois avec Cristian Zapata qui est habituellement son quatrième choix», poursuit Pauluzzi. «On devrait le retrouver face à Dudelange au centre avec, sur les côtés, Ricardo Rodriguez et Ignazio Abate. Dans le but, c'est Pepe Reina qui va officier, c'est lui le titulaire du poste en Ligue Europa.»

Le milieu de terrain rossonero est à peine plus épargné que la ligne arrière. Lucas Biglia et Giacomo Bonaventura sont eux aussi touchés et forfait. Dans un schéma en 3-4-3, les hommes du milieu devraient être Davide Calabria, Andrea Bertolacci (pour faire souffler Franck Kessié), Timoué Bakayoko et Diego Laxalt.

Suspendu dimanche dernier et pour le prochain rendez-vous contre Parme, Gonzalo Higuain, unique buteur à l'aller, sera bien présent. La fine gâchette argentine sera épaulée par Suso et Samuel Castillejo.



Un an à la tête du club et troisième meilleur bilan

«Ce groupe F est tellement serré que Gattuso n'aura pas le loisir de faire tourner son effectif. Peut-être pourra-t-il faire souffler l'un ou l'autre élément en fin de match. Mais, dimanche, il n'a pas procédé au moindre changement. Des joueurs comme Hakan Çalhanoglu sont encore loin de leur forme optimale.»

Le natif de Corigliano (Calabre) devenu le chouchou du public puis coach des U19 de l'AC Milan a fêté ce mardi sa première année à la tête de l'équipe-fanion. Gattuso est contesté mais le rustaud au regard noir a pourtant un bilan tout fait honorable avec le troisième total de points (66) sur un an, derrière la Juventus (98 points) et le Napoli (82). «Il ne convainc pas totalement, mais la solution de secours fait quand même son bout de chemin», conclut notre consultant.



«Entraîner ces joueurs dans un club avec cette structure est un rêve, même si c'est parfois fatigant», a commenté le quadragénaire qui a bien entendu évoqué la venue du F91 avec la télé du club. «C'est un match à gagner à tout prix avec le moins d'efforts possible.» Le Milan se contentera donc d'un service minimum. Une chance pour le F91?

On se souviendra qu'à l'occasion de son premier match sur le banc du Milan, contre Benevento, Gattuso avait vu le gardien Alberto Brignoli égaliser (2-2) au bout du temps additionnel. Si un Dudelangeois pouvait avoir la même idée jeudi...

L'équipe milanaise probable: Reina; Abate, Zapata, Rodriguez; Calabria, Bertolacci, Bakayoko, Laxalt; Castillejo, Higuain, Suso.