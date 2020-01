Le coureur d'AG2R-La Mondiale s'alignera dès le 21 janvier au Santos Tour Down Under (World Tour) en Australie. Les huit autres professionnels luxembourgeois enchaîneront au cours d'un mois de février copieusement garni.

Sport 2 min.

Gastauer, le premier en selle en 2020

Jean-François COLIN Le coureur d'AG2R-La Mondiale s'alignera dès le 21 janvier au Santos Tour Down Under (World Tour) en Australie. Les huit autres professionnels luxembourgeois enchaîneront au cours d'un mois de février copieusement garni.

Ils sont neuf sur la ligne de départ! Neuf cyclistes professionnels luxembourgeois - six au sein d'équipes World Tour et trois dans des formations ProContinental - prêts à embarquer pour une épopée 2020 qui les tiendra en haleine de janvier à octobre. Sous réserve de modifications toujours possibles, chacun connaît à présent son programme de début de saison.

Premier en action, Ben Gastauer (32 ans), qui dispute sa... 12e saison sous les couleurs d'AG2R-La Mondiale, s'alignera sur le Santos Tour Down Under (World Tour), du 21 au 26 janvier du côté d'Adelaïde, en Australie. Le Schifflangeois poursuivra sur sa lancée aux Antipodes avec la Cadel Evans Great Ocean Road Race le 2 février, avant de revenir en Europe, plus précisément en Italie, avec le 57e Trofeo Laigueglia le 16 février.

Sous le soleil du 29e Challenge de Majorque (1.1), ils seront pas moins de quatre Luxembourgeois à s'ébrouer du 30 janvier au 2 février. Jempy Drucker (33 ans, BORA-Hansgrohe) sera accompagné des coéquipiers de Trek-Segafredo, Alex Kirsch (27 ans) et Michel Ries (21 ans). Néoprofessionnel comme Ries, Jan Petelin (23 ans) y étrennera son tout nouveau maillot de la formation ProContinental Vini-Zabù-KTM.

L'entrée en matière de Kevin Geniets (22 ans, Groupama-FDJ) est programmée au 2 février lors du 41e GP La Marseillaise (1.1), et celle des frères Tom (23 ans) et Luc (21 ans) Wirtgen, désormais réunis sous les couleurs de l'équipe Bingoal-Wallonie Bruxelles (ProContinental), dans la foulée à la 50e Étoile de Bessèges (2.1), du 5 au 9 février.

Enfin, le champion national Bob Jungels (27 ans, Deceuninck-Quick Step) débutera sa cinquième saison au sein de l'équipe belge à l'occasion du 70e Tour de Colombie (2.1), disputé du 11 au 16 février. Le vainqueur de Liège-Bastogne-Liège 2018 y avait remporté une étape l'année dernière.

Pour la traditionnelle ouverture de la saison en Belgique au Circuit Het Nieuwsbald (29 février), ils seront quatre représentants grand-ducaux à gravir les monts flamands: Bob Jungels, Jempy Drucker, Alex Kirsch et Kevin Geniets.