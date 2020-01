La saison WorldTour commence ce mardi par par le Tour Down Under, dans la région d'Adélaïde. Si Ben Gastauer s'aligne pour la troisième fois en Australie, il s'agit d'une grande première pour Michel Ries qui découvre le peloton professionnel à 21 ans.

Gastauer et Ries lancent leur saison en Australie

(ER avec AFP) - Les gigantesques incendies qui ont ravagé l'Australie au cours des derniers mois ont quelque peu préservé Adélaïde si bien que le Tour Down Under, épreuve d'ouverture de la saison pour le circuit mondial, n'a jamais été menacée.

Si la région d'Adélaïde a été touchée par le feu, les routes ont été pour l'essentiel épargnées selon les coureurs qui ont procédé aux entraînements. «Il y a bien des forêts qui ont brûlé mais depuis que je suis là, on n'a rien remarqué de particulier», commente Michel Ries. A 21 ans, l'ancien Dippachois s'apprête à faire son entrée dans le monde professionnel.

Et pour sa grande première, il va être servi puisqu'il se retrouve au côté du champion du monde le Danois Mads Pedersen et de l'Australien Richie Porte. «Le grand objectif sera d'accompagner Richie à 100% toute la semaine. Il a déjà gagné ici et il est en bonne forme», commente le Luxembourgeois de l'équipe Trek.

Avantagé par l'ajout d'une deuxième arrivée en côte (à Paracombe), en plus de la montée de Willunga où il s'est déjà imposé à six reprises, Porte ne fait aucun mystère de ses intentions. «Cette année, ce sera davantage pour les grimpeurs. J'ai choisi de ne pas participer aux championnats nationaux, j'ai passé deux mois en Tasmanie à m'entraîner et je me sens prêt pour la saison», a annoncé Porte (vainqueur en 2017 et quatre fois 2e).

Les sprinters dans les starting-blocks

C'est souvent une habitude en Australie, les coureurs de l'hémisphère sud figurent parmi les favoris d'une épreuve dont les deux dernières éditions sont revenues au Sud-Africain Daryl Impey, membre de la formation australienne Mitchelton. Impey sera présent et fera équipe avec le Britannique Simon Yates, le vainqueur de la Vuelta 2018, alors que le champion du monde du contre-la-montre, l'Australien Rohan Dennis, mènera la formation Ineos.



Après 2017 et 2018, Ben Gastauer retrouve l'ambiance du Tour Down Under. Photo: Stefano Sirotti

Pour Ben Gastauer, cette reprise 2020 se fera en douceur. Leader de la formation Ag2r, Romain Bardet, qui découvre l'épreuve australienne, «prend la course comme la fin d'un bloc d'entraînement».

Quant aux sprinteurs, habitués à se tailler la part du lion dans les étapes, ils sont venus en nombre. Pour l'Australien Caleb Ewan, qui a dominé le critérium Schwalbe Classic dimanche, l'Italien Elia Viviani, l'Irlandais Sam Bennett, le Belge Jasper Philipsen et quelques autres (Sarreau, Halvorsen, Nizzolo, Greipel), il s'agira de leur première confrontation de l'année.

Enfin, le WorldTour 2020 est marqué par la présence d'une formation israélienne, une première pour ce pays. Israël Start-up Nation a repris la licence laissée vacante par la formation russe Katusha.

Les étapes Mardi 21 janvier: 1re étape Tanunda - Tanunda, 150 km

Mercredi 22 janvier: 2e étape Woodside - Stirling, 135 km

Jeudi 23 janvier: 3e étape Unley - Paracombe, 131 km

Vendredi 24 janvier: 4e étape Norwood - Murray Bridge, 152 km

Samedi 25 janvier: 5e étape Glenelg - Victor Harbor, 149 km

Dimanche 26 janvier: 6e étape McLaren Vale - Willunga Hill, 151 km